اليوم السابع
Ads
السبت، 06 مايو 2023 03:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بايدن مهنئا الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا على تتويجهما: ألف مبروك

السبت، 06 مايو 2023 02:29 م
بايدن مهنئا الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا على تتويجهما: ألف مبروك بايدن
كتب ـ عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، التهانئ للملك تشارلز الثالث لتنصيبه على عرش بريطانيا، بشكل رسمي اليوم السبت.

وقال بايدن: "ألف مبروك للملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا على تتويجهما. تعد الصداقة الدائمة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مصدر قوة لكلا الشعبين".

وأضاف على تويتر: "أنا فخور بأن السيدة الأولى تمثل الولايات المتحدة في هذه المناسبة التاريخية".

وشهدت بريطانيا حفل تتويج أسطوري للملك تشارلز بحضور ملوك ورؤساء العالم، وسط إجراءات أمنية مشددة وصفت بأكبر تجمع من القوات البريطانية، حدث بالمملكة المتحدة إبان حفل تتويج الملكة إليزابيث منذ 70 سنة، واصطف ما يقرب من 11 ألف جندي برفقة 19 فرقة موسيقى عسكرية خلال مسيرة التتويج على مسافة تمتد إلى ما يقرب من ميل.

وحضر الحفل ملوك ورؤساء العالم وكبار رجال الدول من جميع أنحاء العالم، ووصف رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، حفل التتويج بأنه يمثل لحظة تحمل معاني كبيرة من الكرامة الوطنية وأنه يمثل تعبيرا بالفخر بتاريخ وثقافة وتقاليد المملكة المتحدة.

 


تتويج تشارلز

تتويج الملك تشارلز الثالث

حفل تتويج الملك تشارلز

الملك تشارلز الثالث

ملك إنجلترا

حفل تشارلز

تأمين حفل تتويج تشارلز

مراسم تتويج الملك تشارلز

مراسم تتويج تشارلز الثالث

تكلفة حفل تشارلز

المشاركون في حفل تشارلز

أبناء الأمير تشارلز تشارلز وديانا

ويليام تشارلز

عائلة الأمير تشارلز

تشارلز الثالث وزوجته

تشارلز اند كيث

الملك تشارلز زوج ديانا

أبناء كاميلا من تشارلز

أبناء الأمير تشارلز

تشارلز وديانا

زوجة الأمير تشارلز

عمر الملك تشارلز الثالث

ويليام أمير ويلز

بايدن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة