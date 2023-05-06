بايدن مهنئا الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا على تتويجهما: ألف مبروك

كتب ـ عبد الوهاب الجندى

قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، التهانئ للملك تشارلز الثالث لتنصيبه على عرش بريطانيا، بشكل رسمي اليوم السبت.

وقال بايدن: "ألف مبروك للملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا على تتويجهما. تعد الصداقة الدائمة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مصدر قوة لكلا الشعبين".

وأضاف على تويتر: "أنا فخور بأن السيدة الأولى تمثل الولايات المتحدة في هذه المناسبة التاريخية".

وشهدت بريطانيا حفل تتويج أسطوري للملك تشارلز بحضور ملوك ورؤساء العالم، وسط إجراءات أمنية مشددة وصفت بأكبر تجمع من القوات البريطانية، حدث بالمملكة المتحدة إبان حفل تتويج الملكة إليزابيث منذ 70 سنة، واصطف ما يقرب من 11 ألف جندي برفقة 19 فرقة موسيقى عسكرية خلال مسيرة التتويج على مسافة تمتد إلى ما يقرب من ميل.

وحضر الحفل ملوك ورؤساء العالم وكبار رجال الدول من جميع أنحاء العالم، ووصف رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، حفل التتويج بأنه يمثل لحظة تحمل معاني كبيرة من الكرامة الوطنية وأنه يمثل تعبيرا بالفخر بتاريخ وثقافة وتقاليد المملكة المتحدة.