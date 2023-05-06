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تشارلز الثالث يؤدى القسم ملكا لبريطانيا.. ولأول مرة إضافة فقرة لحرية الأديان

السبت، 06 مايو 2023 01:49 م
تشارلز الثالث يؤدى القسم ملكا لبريطانيا.. ولأول مرة إضافة فقرة لحرية الأديان تنصيب الملك تشارلز والملكة كاميلا
كتبت رباب فتحى

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أدى الملك تشارلز الثالث القسم ملكا للمملكة المتحدة فى إطار مراسم التنصيب، ووعد على وجه التحديد بدعم "الدين البروتستانتي المُصلح الذي أنشأه القانون"، و"الحفاظ على استقرار كنيسة إنجلترا بشكل غير قابل للانتهاك".

تنصيب الملك تشارلز
تنصيب الملك تشارلز

 

وقال تشارلز: "أنا ، تشارلز، أقف بإخلاص وبصدق أمام الله، وأشهد وأعلن أنني بروتستانتي مخلص، وأنني وفقًا للقصد الحقيقي للتشريعات التي تضمن الخلافة البروتستانتية على العرش، سوف أؤيد وأحافظ على التشريعات المذكورة بأفضل ما في وسعي وفقًا للقانون."

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن القسم كان مختلفًا عن القسم الذي أدلت به الملكة إليزابيث، والدة تشارلز في عام 1953، وللمرة الأولى أُضيفت المقدمة التي ألزمت الملك بشكل خاص بأنه "سيسعى إلى تعزيز بيئة يمكن للناس من جميع الأديان والمعتقدات العيش فيها بحرية".

 


تتويج تشارلز

تتويج الملك تشارلز الثالث

حفل تتويج الملك تشارلز

الملك تشارلز الثالث

ملك إنجلترا

حفل تشارلز

تأمين حفل تتويج تشارلز

مراسم تتويج الملك تشارلز

مراسم تتويج تشارلز الثالث

تكلفة حفل تشارلز

المشاركون في حفل تشارلز

أبناء الأمير تشارلز تشارلز وديانا

ويليام تشارلز

عائلة الأمير تشارلز

تشارلز الثالث وزوجته

تشارلز اند كيث

الملك تشارلز زوج ديانا

أبناء كاميلا من تشارلز

أبناء الأمير تشارلز

تشارلز وديانا

زوجة الأمير تشارلز

عمر الملك تشارلز الثالث

ويليام أمير ويلز



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