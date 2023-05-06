المشروبات الصحية.. تشمل مخفوقات البروتين والعصائر الخضراء اعرف مدى صحتها لجسمك

كتبت إيناس البنا

ظهرت خلال السنوات االماضية موضة المشروبات الصجية كنوع من المشروبات التى أصبحت تلازم الرياضيين وغير الرياضيين خاصة خلال رحلة إنقاص الوزن، وبالتالى ظهرت أنواع من المشروبات الصحية الجاهزة التى أصبحت تباع فى الأسواق، ونتعرف هنا على مدى صحتها للجسم.

في السنوات الأخيرة، اكتسبت المشروبات الصحية شعبية مع تزايد عدد الأفراد الذين يتجهون إليها كوسيلة سريعة وملائمة لزيادة تناولهم للعناصر الغذائية. لكن هل هذه المشروبات مفيدة لك؟ في حين أن بعض المشروبات الصحية قد يكون لها بعض المزايا، إلا أن بعضها قد لا يكون صحيًا كما يبدو.

ما هي المشروبات الصحية؟



وفقا لموقع " healthshots" تشير المشروبات الصحية إلى مجموعة متنوعة من المشروبات التي يتم الترويج لها على أنها صحية، يمكن تقويتها بالبروبيوتيك والفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى احتوائها بشكل متكرر على البروتين والألياف والعناصر الغذائية الأخرى، تشمل المشروبات التي تعتبر صحية المشروبات الرياضية والعصائر الخضراء ومخفوقات البروتين .

السكر في المشروبات الصحية



يقول الخبير إنه في إحدى العلامات التجارية للمشروبات الصحية ، تشتمل المكونات على السكر ، ومواد الكاكاو الصلبة ، ولون الكراميل ، والمستحلبات لزيادة العمر الافتراضي والنكهات الاصطناعية. ويشمل أيضًا الجلوكوز السائل والمالتوديكسترين وهما اسمان مختلفان للسكر. وتشير إلى أنه إذا أضافها أحدهم ، فإن كل 100 جرام من هذا المنتج تحتوي على حوالي 37 جرامًا من السكر

رأي الخبراء في المشروبات الصحية

وفقا للخبراء فى مجال التغذية، فأنه قد تحتوي بعض المشروبات الصحية المعبأة أو المجففة على السكريات المضافة أو المحليات الصناعية أو غيرها من الإضافات غير الصحية، بالإضافة إلى ذلك ، قد لا توفر بعض هذه المنتجات نفس الفوائد الغذائية مثل الأطعمة الكاملة لأنها عالية المعالجة، لذلك ، تحقق دائمًا من مكوناته واستشر خبيرًا قبل تناوله على المدى الطويل.

ما هي الفوائد التي تتمتع بها المشروبات الصحية



على الرغم من أن المشروبات الصحية ليست صحية تمامًا، إلا أنها قد تقدم بعض الفوائد، حقيقة أن المشروبات الصحية يمكن أن تجعل من السهل زيادة استهلاكك للعناصر الغذائية هي إحدى مزاياها الرئيسية، يمكن للمشروبات الصحية أن تسد بعض الفجوات الغذائية التي يعاني منها العديد من الأفراد أثناء محاولتهم تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على جميع الفيتامينات والمعادن التي تتطلبها أجسامهم.

يمكن أن تكون المشروبات الصحية المعبأة أو المسحوقة طريقة ملائمة لتكملة نظامك الغذائي بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى. ومع ذلك ، فإن الفوائد الصحية لهذه المشروبات تعتمد على المكونات المحددة والجودة الشاملة للمنتج.