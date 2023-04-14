مشروبات صحية لتقليل دهون البطن.. منها القهوة

كتبت نهير عبد النبى

يعتبر مؤشر كتلة الجسم أداة لتقييم وزن الجسم الصحي، ولكن أشارت الأبحاث إلى حقيقة أن مؤشر كتلة الجسم فقط ليس كافيًا ، فنحن بحاجة إلى معرفة تكوين الجسم BCA لمعرفة مقدار الدهون مقابل العضلات التي نحملها ونسبة الخصر إلى الفخذ ، والتي ينظر إليها الآن على أنها مؤشر مهم للصحة.

وهناك مشروبات صحية تساعد في التخلص من دهون البطن وهى: وحسب ما ذكره موقع foodعندما تتراكم دهون البطن فإننا نزيد بشكل أساسي الدهون تحت الجلد والحشوية تحت الجلد هو البطن المتدلي الذي يمكننا التمسك به بينما تكون الدهون الحشوية عميقة في الداخل وتملأ الفراغ بين أعضائنا في مساحة البطن، و تعتبر الدهون الحشوية المتأخرة مصدر القلق الأكبر وقد ارتبطت بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان، كما أنه مرتبط بزيادة البروتين الدهني منخفض الكثافة وانخفاض نسبة الكوليسترول الحميد ومقاومة الأنسولين. 1: الشاي الأخضر يحتوى الشاي الأخضر على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم ، كما ان الشاي الأخضر يساعد في تقليل الدهون ويساعدك على الشعور بالشبع ، ومنع آلام الجوع ، وبالتالي زيادة كمية السعرات الحرارية التي يتم تناولها بشكل عام. يحتوى الشاي الأخضر على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم ، كما ان الشاي الأخضر يساعد في تقليل الدهون ويساعدك على الشعور بالشبع ، ومنع آلام الجوع ، وبالتالي زيادة كمية السعرات الحرارية التي يتم تناولها بشكل عام.



2:شاي القرفة القرفة من التوابل التي تتمتع بعدد من الفوائد الصحية، وإنه فعال للغاية في السيطرة على نسبة السكر في الدم وتقليل مقاومة الأنسولين

القرفة مفيدة للتخلص من التوتر ، والتي بدورها تقلل من هرمون الكورتيزول. هناك أدلة موثقة جيدًا على أن مستويات الكورتيزول المرتفعة تدعم ترسب الدهون في البطن والرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكر.

القرفة هي أيضًا معزز لعملية التمثيل الغذائي ، ولها نكهة وهي أيضًا جيدة جدًا لصحة القلب. من التوابل التي تم البحث عنها جيدًا والتي تم استخدامها لعدة قرون لفوائدها الصحية ، فإن تناول كوب من شاي القرفة لن يساعد فقط في فقدان الدهون الزائدة ولكن أيضًا ينشط جهاز المناعة لديك.



3: القهوة اثبتت الأبحاث أن تناول القهوة بشكل معتدل ، 3 أكواب / يوم ، أظهر تغيرًا كبيرًا في تقليل الدهون في الجسم ، وخاصة الدهون الحشوية، ثبت أن البوليفينول الموجود في القهوة - أحماض الكلوروجينيك - يقلل من دهون البطن.

و هناك عدد من الدراسات التي أظهرت نتائج مماثلة، حيث تحتوي القهوة على مادة الكافيين ، وهو معزز للطاقة الطبيعية ، لكني أكرر مرة أخرى أن تناول القهوة بكميات معتدلة يكفي.



4: العسل العسل يقوم بتنشيط الجسم وبالتالي منع آلام الجوع كونه مضادًا جيدًا للأكسدة ، فهو يقاوم الإجهاد التأكسدي الناتج عن الخلايا الدهنية الحشوية.

في حين أن هذه المشروبات الدافئة المدهشة ستضيف الكثير من الصحة ولا تحتوي على سعرات حرارية إضافية إلى يومك إلا أن أسلوب الحياة الصحي والتمارين الرياضية المستهدفة المنتظمة لا تزال ضرورية لفقدان دهون البطن.