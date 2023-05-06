الأطفال عرضة لضعف البصر.. إليك 8 نصائح لتقوية صحة العين

الأطفال عرضة لضعف البصر لأن عيونهم لا تزال في طور النمو، ويولد العديد من الأطفال بعيون مشوهة قليلاً، أو يصابون بواحدة أثناء نموهم، يمكن أن يؤدي هذا إلى مجموعة من مشاكل الرؤية، مثل قصر النظر، وطول النظر، والاستجماتيزم بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتعرض الأطفال للشاشات الإلكترونية لفترات طويلة من الوقت، ما قد يتسبب في إجهاد العين والإرهاق، يمكن أن يؤدي اتخاذ خطوات جادة نحو تحسين بصر طفلك أيضًا إلى تعزيز صحته العامة، وإليك بعض النصائح البسيطة التي يمكن أن تكون مفيدة في تحسين بصر طفلك ومنع المشكلات المتعلقة بالعين، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".
الأطفال عرضة لضعف البصر.. إليك 8 نصائح لتقوية صحة العينالسبت، 06 مايو 2023 11:00 م
عيون الاطفال
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