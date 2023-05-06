الأطفال عرضة لضعف البصر.. إليك 8 نصائح لتقوية صحة العين

كتبت ميرفت رشاد

الأطفال عرضة لضعف البصر لأن عيونهم لا تزال في طور النمو، ويولد العديد من الأطفال بعيون مشوهة قليلاً، أو يصابون بواحدة أثناء نموهم، يمكن أن يؤدي هذا إلى مجموعة من مشاكل الرؤية، مثل قصر النظر، وطول النظر، والاستجماتيزم بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتعرض الأطفال للشاشات الإلكترونية لفترات طويلة من الوقت، ما قد يتسبب في إجهاد العين والإرهاق، يمكن أن يؤدي اتخاذ خطوات جادة نحو تحسين بصر طفلك أيضًا إلى تعزيز صحته العامة، وإليك بعض النصائح البسيطة التي يمكن أن تكون مفيدة في تحسين بصر طفلك ومنع المشكلات المتعلقة بالعين، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv". 8 نصائح لعلاج ومنع ضعف البصر عند الأطفال 1. شجع الأنشطة الخارجية يمكن أن يساعد قضاء الوقت في الضوء الطبيعي في تقليل خطر الإصابة بقصر النظر ، شجع طفلك على قضاء المزيد من الوقت في اللعب في الهواء الطلق.

2. الحد من وقت الشاشة يمكن أن يؤدي وقت الشاشة المفرط إلى إجهاد العين وجفافها ومشاكل أخرى في الرؤية، من المهم تحديد وقت شاشة طفلك وتشجيعه على أخذ فترات راحة متكررة.

3. توفير الإضاءة المناسبة يمكن أن تساعد الإضاءة المناسبة في تقليل إجهاد العين وإرهاقها، تأكد من أن منطقة الدراسة الخاصة بطفلك بها إضاءة كافية وتجنب الانعكاسات والوهج القاسي على شاشاتهم.

4. تشجيع اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد النظام الغذائي المتوازن الغني بالفيتامينات والمعادن في الحفاظ على صحة الرؤية، شجع طفلك على تناول نظام غذائي غني بالخضروات الورقية والفواكه والخضروات.

5. إجراء فحوصات منتظمة للعين يمكن لفحوصات العين المنتظمة اكتشاف مشاكل الرؤية في مرحلة مبكرة، حدد موعدًا لفحوصات العين بانتظام لطفلك لمنع مشاكل الرؤية وعلاجها.

6. تعزيز ممارسات النظافة الجيدة شجع طفلك على غسل يديه بشكل متكرر ، خاصة قبل لمس عينيه، يمكن أن يساعد هذا في منع انتشار العدوى التي يمكن أن تسبب مشاكل في العين.

7. توفير نظارات واقية تعد إصابات العين شائعة بين الأطفال ، خاصة أثناء ممارسة الرياضة والأنشطة الخارجية الأخرى، تأكد من أن طفلك يرتدي نظارات واقية لمنع إصابات العين.