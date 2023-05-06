اليوم السابع
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إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بقنا

السبت، 06 مايو 2023 03:40 م
إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا- صابر سعيد

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أصيب شخصان، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص، في مدينة فقط جنوب محافظة قنا، وتم نقل المصابين بواسطة سيارتي إسعاف إلى المستشفى، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بو يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص في مدينة قفط، ما أسفر عن إصابة شخصين.
 
وتبين إصابة على.ح، 40 عاما اشتباه كسر بالساقين، وموسى. أ، 26 عامًا، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي، بأخرى ميكروباص، في مدينة قفط.
 
تم  نقل المصاب الأول إلى مستشفى قنا العام، والثاني إلى مستشفى قفط التعليمي، لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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