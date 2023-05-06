إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بقنا

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بو يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص في مدينة قفط، ما أسفر عن إصابة شخصين.

وتبين إصابة على.ح، 40 عاما اشتباه كسر بالساقين، وموسى. أ، 26 عامًا، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي، بأخرى ميكروباص، في مدينة قفط.

تم نقل المصاب الأول إلى مستشفى قنا العام، والثاني إلى مستشفى قفط التعليمي، لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.