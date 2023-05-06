محافظ قنا يعلن فتح باب الحصول على خطوط سيارات الأجرة

قنا صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، عن فتح باب التقديم للحصول على خطوط سير جديدة لسيارات الأجرة، وذلك لتدعيم خطوط السير ذات الكثافة بين مدينة قنا والمراكز المختلفة، و كذلك تدعيم بعض خطوط السير للسرفيس الداخلى داخل مدينة قنا ، والتى يوجد بها كثافات عالية للركاب، وعدد محدود من السيارات.

و أضاف الداودى، أنه بناء على المتابعة والرصد لحركة الركاب فى مواقف سيارات الأجرة، فقد تم الموافقة على تدعيم خطوط سير سيارات الأجرة بين مدينة قنا والمراكز بعدد 95 سيارة.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم الموافقة على تدعيم 4 خطوط سير سرفيس داخل مدينة قنا بعدد 20 سيارة، بواقع 5 سيارات لكل خط، وذلك للقضاء على تكدس الركاب بتلك الخطوط، وتوفير وسيلة نقل حضارية و آمنة لهم، مشيرًا إلى أن التقديم سوف يبدأ غدا الأحد الموافق 7 مايو الجارى، و يستمر لمدة 15 يوم ، حتى الأحد الموافق 21 مايو الجارى، وعلى من يرغب التقدم عليه التوجه إلى الوحدة المحلية التابع لها، وتقديم المستندات المطلوبة.