إصابة أسرة كاملة بالتسمم عقب تناول وجبة طعام فاسدة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أصيبت أسرة كاملة فى إحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، بال تسمم ، والأسرة مكونة من ربة منزل وثلاثة من أطفالها، بعد تناول وجبة معدة منزليا، وتم نقلهم مركز السموم التابع لمستشفيات جامعة المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد ورود بلاغ من المستشفى العام، باستقبال أسرة مكونه من ربة منزل و3 من أطفالها، لإصابتهم بالتسمم بعد تناول طعام فاسد وتم نقلهم لمستشفى شبين الكوم الجامعي.

بالانتقال والفحص، تبين إصابة "ج، ر، ك" 27 عاما ربة منزل، وأطفالها ع، إ، ع 7 سنوات، ح، إ، ع 7 سنوات، ي، إ، ع 4 سنوات، ومقيمين دائرة المركز، مصابؤن بحالة تسمم إدعاء تناول طعام فاسد وحالتهم العامة مستقرة وجرى تحويلهم للمستشفى الجامعي.

وبسؤال المصابة وزوجها المدعو ع، إ، ع 35 عام سائق قررا تناول المصابين طعام معد في المنزل بايت عبارة عن أرز وبطاطس موضوع خارج الثلاجة أعقبه شعورهم بآلام في البطن وجرى تحويلهم للمستشفى لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيال حالتهم، تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 6073 إداري مركز أشمون لسنة 2023، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.