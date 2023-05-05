اليوم السابع
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وصول حالات اشتباه التسمم بقنا لـ 292 حالة وخروج 284 بعد تماثلهم للشفاء

الجمعة، 05 مايو 2023 08:39 م
وصول حالات اشتباه التسمم بقنا لـ 292 حالة وخروج 284 بعد تماثلهم للشفاء الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا
قنا- صابر سعيد

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أعلنت مديرية الصحة بقنا عن العدد النهائى لحالات اشتباه التسمم، إثر تناولهم مشروب بوظة بقرية العضاضية فى مركز أبوتشت والذى وصل إلى 292 حالة، خرج منهم بعد استقرار حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء 284 حالة، ومازال 8 حالات يتلقون العلاج داخل المستشفيات.

 

وقال الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه بلغ عدد الحالات بمستشفى أبوتشت 230 حالة اشتباه تسمم، خرج منهم 229 حالة وتتلقى حالة واحدة مستقرة وتخضع للعلاج داخل المستشفى، و37 حالة إلى مستشفى فرشوط المركزى، خرج منهم 33 حالة ويتبقى 4 حالات يخضعون للعلاج وحالتهم مستقرة، و25 حالة إلى مستشفى نجع حمادى، خرج منهم 22 حالة وتتلقى 3 حالات داخل المستشفى.

 

 

وأشار تاوضروس، إلى أنه الحالات التى مازالت موجودة بالمستشفيات الثلاثة تخضع للعلاج، حالتهم الصحية مستقرة، لافتًا إلى أن حالات اشتباه التسمم أعراضها ما بين قيئ واسهال، وسيتم خروجهم فور تحسن حالتهم الصحية.

 


صحة قنا

حالات تسمم

محافظة قنا

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