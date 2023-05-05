مصرع عامل وإصابة طالب بطلق نارى خلال مشاجرة بجرجا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل مصرعه بينما أصيب طالب برش خرطوش في مشاجرة بناحية قرية المجابره دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، تم نقل الجثة للمشرحة والمصاب للمستشفى، وتم ضبط الطرف المتعدى، وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة.

كان اللواء مساعد الوزير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة ومتوفى ومصاب بدائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط المشاركين فيها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بوجود مشاجرة ومتوفي ومصاب بناحية المجابرة دائرة مركز جرجا حيث تبين أنها بين " طرف أول " الصاوي م م 28 سنة عامل بأجر مصاباً " برش خرطوش بالصدر "وتم نقله لمستشفي جرجا العام وتوفي عقب وصوله، ونجل عمومته عبد اللطيف ح ع 18 سنة طالب مصاباً " برش خرطوش بالقدم اليسري " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبين " طرف ثان "محروس م م 45 سنة عامل بأجر، وشقيقه ناصر م م 48 سنة عامل بأجر الطرفان يقيمان بذات الناحية دائرة المركز تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح المستخدم بندقيه خرطوش واتهم الثاني من الطرف الأول الأول من الطرف الثاني بالتعدي عليهما وإطلاق أعيرة من سلاح خرطوش كان بحوزته مما أدي لإصابته ووفاة الأول بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.