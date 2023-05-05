علامات وأعراض تحذر من الفصام.. منها الاكتئاب والانسحاب الاجتماعى

كتب – حسام الشقويرى

الفصام المصحوب بجنون العظمة هو المثال الأكثر شيوعًا لمرض انفصام الشخصية الذي يتميز بجنون العظمة والأوهام وتصور متغير للواقع،و قد تسمع أصواتا أو ترى أشياء غير موجودة ، أو تختبر أفكارًا وأوهامًا بجنون العظمة تعطل أداءك في الحياة اليومية، وفقا لما نشره موقع helpguide

ويبدأ مرض انفصام الشخصية بشكل شائع عندما يكون الشخص في العشرينات من عمره. قد يبدأ بأفكار وهمية ، مثل الاعتقاد بأن الآخرين يراقبونك. أو قد تبدأ في رؤية معنى وراء بعض الصدف التي تحدث على مدار اليوم ، مما يؤدي إلى الشعور بالبارانويا. وفي كثير من الأحيان ، ستواجه الهلوسة السمعية ، مثل سماع أصوات الأشخاص غير الموجودين في الجوار ، أو الهلوسة البصرية ، مثل رؤية حركة غير مبررة في رؤيتك المحيطية، و يمكن أن يتطور الاكتئاب والقلق الشديد أيضًا جنبًا إلى جنب مع هذه الأعراض.

علامات التحذير من مرض انفصام الشخصية

من المحتمل أن يظهر مرض انفصام الشخصية دون سابق إنذار. ومع ذلك ، في معظم الحالات ، تقدم علامات التحذير الدقيقة بعض الأدلة المبكرة. يمكن أن يشير نقص العاطفة أو التعبير ، والانسحاب الاجتماعي ، والعداء غير المعهود ، والاكتئاب ، والتغيرات في عادات النوم ، وانخفاض التركيز أو الذاكرة ، وأنماط الكلام غير العادية أو العبارات الفردية إلى مرض انفصام الشخصية. بالنسبة للمراهقين ، يمكن أن يكون الانخفاض في الأداء المدرسي أو الانسحاب من الأصدقاء علامات تحذير أيضًا.

وقد يظهر على الشخص المصاب بالفصام مجموعة متنوعة من الأعراض التي يمكن أن تختلف في شدتها. قد يواجهون أوهامًا قوية ، على سبيل المثال ، معتقدين أنهم يتعرضون للاضطهاد أو السيطرة من قبل الآخرين. يمكن أن يصاحب الفصام أيضًا هلوسات ، مثل سماع الأصوات.و قد يعاني الشخص المصاب بالفصام من أنماط الكلام والفكر غير المنظمة ، حيث ينتقل بسرعة بين الموضوعات أثناء تكوين روابط فضفاضة. أو قد يكررون كلمات أو عبارات لا معنى لها. قد يكون السلوك غير المنظم ، مثل الحركات غير العادية أو عدم التحكم في الانفعالات ، واضحًا أيضًا. ويمكن لغياب السلوكيات الطبيعية ، مثل الانعطاف الصوتي أو تعبيرات الوجه ، أن يجعل الشخص المصاب بالفصام يبدو منعزلاً .