تحديد الهدف العلاجي المحتمل لمرض انفصام الشخصية

كتبت فاطمة ياسر

يمثل استهداف إشارات الكالسيوم في الخلايا العصبية نهجًا علاجيًا واعدًا لعلاج شكل نادر من مرض انفصام الشخصية ، وفقًا لدراسة أجرتها شركة Northwestern Medicine المنشورة في Biological Psychiatry .

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصنيع الخلايا العصبية البشرية وتمييزها من مرضى الفصام الذين يعانون من تكرار 16p11.2 ، وهو أحد أبرز عوامل الخطر الجينية في مرض انفصام الشخصية ، والمرة الأولى التي يتم فيها العثور على إشارات الكالسيوم على أنها خلل مركزي في الخلايا العصبية للفصام قال بيتر بينزيس أستاذ الطب النفسي والعلوم السلوكية في روث وإيفلين دنبار وكبير مؤلفي الدراسة.

فيتميز الفصام بالهلوسة السمعية والبصرية والأوهام ، وصعوبة تكوين الأفكار وفرزها ، مما يؤثر بشدة على الإنتاجية ونوعية الحياة بشكل عام، و المرض ، الذي يصيب ما يقرب من واحد في المائة من عامة السكان ، له ارتباطات جينية قوية ، لكن الجينات الدقيقة المعنية غير معروفة.

ويمكن علاج مرضى الفصام بمضادات الذهان ، إلا أن هذه الأدوية تعالج فقط "الأعراض الإيجابية" ، مثل الهلوسة والأوهام ، وإهمال علاج الأعراض المعرفية مثل اضطراب التفكير. على الرغم من توافر مضادات الذهان ، إلا أن بعض المرضى فقط هم من يستجيبون لها ، وقد واجه تطوير علاجات جديدة تحديات ، وفقًا لبينزيس.

وفي الدراسة الحالية ، أنشأ الباحثون خلايا عصبية مشتقة من iSPC من مريضين مصابين بنوع نادر من الفصام يحتوي على الطفرة "16p11.2 المزدوجة" ، والتي تزيد من خطر الإصابة بالفصام بمقدار ستة عشر ضعفًا وثلاثة مرضى أصحاء. نمت خطوط الخلايا العصبية في مختبر Penzes لمدة سبعة أسابيع حتى تم تشكيل شبكات عصبية كاملة.

باستخدام تقنيات متقدمة متعددة بما في ذلك التصوير المجهري لتصوير الكالسيوم ، والفيزيولوجيا الكهربية عالية الإنتاجية وتسلسل الحمض النووي الريبي ، وجد الباحثون أن إشارات الكالسيوم - عندما تتواصل الخلايا العصبية باستخدام أيونات الكالسيوم لتعزيز الإشارات الخلوية والوظائف الأساسية الأخرى داخل الخلايا - تعمل بشكل غير طبيعي في خلايا الدماغ لمرضى الفصام عندما مقارنة بالخلايا العصبية السليمة.

وفقًا لـ Penzes ، ستشمل الخطوات التالية استخدام هذه الخلايا العصبية المشتقة من iSPC لفحص الأدوية الجديدة لعلاج هذا الشكل الجيني لمرض انفصام الشخصية. إذا نجحت الأدوية ، فقد تكون مفيدة في علاج مرضى الفصام بشكل عام واضطرابات عصبية أخرى.