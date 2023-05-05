التخطيط: 206 مشروعات تنموية بـ"الوادى الجديد" باستثمارات 3.9 مليار جنيه

كتبت ـ أسماء أمين

كشفت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تنفيذ 206 مشروعات تنموية ب محافظة الوادي الجديد بإجمالي استثمارات عامة 3.9 مليار جنيه بخطة العام المالي 2022/2023، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وتضمنت المرحلة الأولى من المبادرة عدد 26 قرية بمحافظة الوادي الجديد بعدد مستفيدين 34 ألف نسمة.

جاء ذلك خلال تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ل خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الوادي الجديد لعام 22/2023 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الوادي الجديد بخطة عام 22/2023، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى توجيه استثمارات بقيمة 956.4 مليون جنيه لقطاع الاسكان بنسبة 24.5%، ويخص قطاع التنمية المحلية 538.9 مليون جنيه بنسبة 13.7%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 431 مليون جنيه بنسبة 11%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامعي 134مليون جنيه بنسبة 3%، أما قطاع الموارد المائية والري فيخصه 105.1 مليون جنيه بنسبة 2.6% ، ويخص القطاعات الأخرى استثمارات بقيمة 1.8 مليار جنيه بنسبة 45.5%.

وأوضح التقرير، أن أهم المستهدفات التنموية في مجال الاسكان بخطة العام الحالي في محافظة الوادي الجديد تتمثل في توجيه 275 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي مجال التنمية المحلية رصف طرق محلية بحوالي 178.9 مليون جنيه لرصف الطرق المحلية، وتوجيه 16.2 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة، ومن المستهدف تنفيذ 95 مشروعا تنمويا في هذا القطاع.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مشددةً على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها.

وأضافت السعيد أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030"، لافتةً إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة، منها إصدار تقارير "متابعة المواطن في المحافظات وإطلاق تطبيق المحمول "شارك 2030".