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مصرع شخص فى حادث تصادم ميكروباص وتوك توك بالعياط

الخميس، 04 مايو 2023 12:10 م
مصرع شخص فى حادث تصادم ميكروباص وتوك توك بالعياط اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه إثر حادث تصادم ميكروباص وتوك توك أعلى الطريق بقرية الصالحية بمنطقة أطفيح، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق، والتحفظ على السائقين.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى أطفيح بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن  وتبين تصادم سيارة ميكروباص وتوك توك وأسفر الحادث عن وفاة شخص  وتم نقله للمستشفى ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث .
 
 
 

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