مشروبات صحية غنية بمضادات الأكسدة تعزز مناعتك في الصيف

كتبت ميرفت رشاد

الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة غنية بالمواد التي تساعد على حماية الجسم من الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة، نتيجة العمليات الخلوية العادية ، والتعرض للسموم البيئية والإشعاع ، واستهلاك بعض الأطعمة، عندما تُترك الجذور الحرة دون رادع ، يمكن أن تسبب تلفًا للخلايا والأنسجة مما قد يؤدي إلى التهاب مزمن وسرطان وأمراض أخرى، تساعد الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة على تحييد الجذور الحرة وتمنعها من إلحاق الضرر بالجسم، وإليك بعض المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة لمساعدتك على تعزيز مناعتك خلال موسم الصيف، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

8 مشروبات صحية غنية بمضادات الأكسدة تعزز مناعتك:



1. الشاي الأخضر



الشاي الأخضر غني بمضادات الاكسدة التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة ، وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة ، وتقليل الالتهابات، وغني بمضادات الأكسدة المعروفة باسم البوليفينول ، والتي ثبت أنها تعزز جهاز المناعة ويمكن أن تساعد في منع تلف الخلايا والالتهابات.

2. ماء الليمون



يعتبر ماء الليمون مصدرًا ممتازًا لفيتامين C ومضادات الأكسدة الأخرى التي تساعد على حماية الخلايا من التلف وتعزيز الصحة العامة، يمكن أن تكون إضافة العسل إلى ماء الليمون طريقة ممتازة لزيادة قدرة الجسم على محاربة الأمراض، ماء الليمون هو مشروب ممتاز للشرب طوال اليوم لتعزيز المناعة.

3. الزنجبيل



الزنجبيل غني أيضًا بمضادات الأكسدة وله فوائد مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تحسين وظيفة المناعة، يحتوي على مركبات تسمى gingerols و shogaols التي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، يمكن أن يساعد شرب شاي الزنجبيل في تقليل الالتهاب وتقوية جهاز المناعة.

4. ماتشا



ماتشا لاتيه هو مشروب آخر غني بمضادات الأكسدة مصنوع من مسحوق الشاي الأخضر ومليء بالعناصر الغذائية المعززة للصحة، يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في شاي الماتشا على تعزيز جهاز المناعة وزيادة الطاقة وتعزيز الصحة الجيدة بشكل عام.

5. حليب الكركم



حليب الكركم هو مشروب آخر يمكن أن يساعد في تعزيز جهاز المناعة بسبب خصائصه القوية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، الكركم هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وتقوية جهاز المناعة.

6. عصير التوت



تعتبر عصائر التوت طريقة رائعة للحصول على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة من مصادر مختلفة. التوت غني بالفلافونويد ، وهي مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تساعد في الحماية من الأمراض وتعزيز الصحة العامة.

7. ماء جوز الهند



يحتوي ماء جوز الهند على نسبة عالية من البوتاسيوم والشوارد ومضادات الأكسدة ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وتعزيز الصحة العامة بشكل عام، ماء جوز الهند هو أيضًا مشروب صيفي رائع ويمكن أن يساعد في إدارة مستويات الطاقة خلال أشهر الصيف الحارة.