اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 مايو 2023 01:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يعلن تعريفة الركوب الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي

الخميس، 04 مايو 2023 12:20 م
محافظ كفر الشيخ يعلن تعريفة الركوب الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن اللواء جمال نور الدين، عن التعريفة الجديدة لجميع الخطوط الداخلية للمحافظة، ومن محافظة كفر الشيخ للمحافظات المجاورة، ننشر التعريفة الحديدة، التي أعلن عنها محافظ كفر الشيخ

وكان  اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عقد اجتماعا مع عدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لبحث الإجراءات المتخذة عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، فيما استمرت أسعار البنزين ثابتة دون تغيير، جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد المساعد، والعميد الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، رئيس مباحث المرور، واللواء حسام الشيخ، مدير إدارة المواقف وعدداً من القيادات المعنية.

وأصدر المحافظ قرارا حمل رقم 852 بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، حيث نص القرار على زيادة تعريفة الركوب لوسائل المواصلات لجميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات  بزيادة طفيفة وبما يتناسب مع الزيادة المقررة، ابتداء من اليوم الخميس، الموافق 4 مايو الجاري.

ووجه المحافظ مدير إدارة المواقف بالإعلان عن التعريفة الجديدة وتعليقها في كافة المواقف، ووضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لضمان التزام  قيام قائدي السيارات بالتعريفة المقررة.

كما ووجه  محافظ كفر الشيخ باستقبال شكاوى المواطنين من خلال "خليك ايجابي"  على الخط الساخن 140 ورقم غرفة العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظة، 0473220792.

 


التعريف الجديدة لموقف دسوق
التعريف الجديدة لموقف دسوق

التعريفة الجديدة بالحامول
التعريفة الجديدة بالحامول

التعريفة الجديدة لبلطيم
التعريفة الجديدة لبلطيم

التعريفة الجديدة لبيلا
التعريفة الجديدة لبيلا

التعريفة الجديدة لخط الرياض
التعريفة الجديدة لخط الرياض

التعريفة الجديدة لمركز سيدي سالم
التعريفة الجديدة لمركز سيدي سالم

التعريفة الحجديدة لخط قلين
التعريفة الحجديدة لخط قلين

التعريفة الحديدة لدسوق وفوه
التعريفة الحديدة لدسوق وفوه

التعريفة لمركز مطوبس
التعريفة لمركز مطوبس

التوقيعات على القرار
التوقيعات على القرار

الجزاءات التي يمكن توقيعها على المخالفين من السائقين
الجزاءات التي يمكن توقيعها على المخالفين من السائقين

الخطوط الداخلية بمركز كفر الشيخ
الخطوط الداخلية بمركز كفر الشيخ

تابع الخطوط الداخلية لمركز كفر الشيخ
تابع الخطوط الداخلية لمركز كفر الشيخ

تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ
تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ

نص قرار محافظ كفر الشيخ عن التعريفة الجديدة
نص قرار محافظ كفر الشيخ عن التعريفة الجديدة


 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

تعريفة الركوب بكفر الشيخ

ادارة مرور كفر الشيخ



الموضوعات المتعلقة

محافظ الشرقية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة ويٌشدد على تكثيف الحملات

الخميس، 04 مايو 2023 12:05 م

محافظ كفر الشيخ يصدر قرارا بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة

الخميس، 04 مايو 2023 12:00 م

خطوط ساخنة ببنى سويف للإبلاغ عن الشكاوى من أى تلاعب بتعريفة الركوب المقررة

الخميس، 04 مايو 2023 11:54 ص

محافظ جنوب سيناء يصدر قرارا بتحريك تعريفة الركوب بنسبة 10 % للنقل الجماعى

الخميس، 04 مايو 2023 11:52 ص

تعريفة الركوب بمواقف الأقاليم من القاهرة للمحافظات.. اعرف التفاصيل

الخميس، 04 مايو 2023 11:47 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة