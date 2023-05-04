محافظ دمياط تتفقد موقف سيارات الأجرة بشطا وتوجه بالإعلان عن تعريفة الركوب الجديدة

دمياط معتز الشربينى

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اليوم الخميس، جولة ميدانية لمتابعة حركة العمل بمنظومة نقل الركاب بالمواقف، وذلك بعد اعتماد التعريفة الجديدة للخطوط الداخلية والخارجية، التى جاءت عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار السولار بمقدار جنيه واحد للتر، فيما تستمر أسعار البنزين ثابتة بدون أى تغيير.

وتضمنت الجولة التى رافقها خلالها اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، تفقد موقف سيارات الأجرة بشطا، وأكدت خلالها على التزام المواقف بوضع لافتات تتضمن أسعار تعريفة الركوب الجديدة، ووضع ملصقات على سيارات الأجرة تشير إلى سعر الأجرة وخط السير.

وحرصت "المحافظ" على التواصل مع السائقين والمواطنين، للاطمئنان على الالتزام بالتعريفة التى أعلنت عنها المحافظة وخطوط السير، مؤكدة أن المحافظة تتخذ إجراءات حاسمة تجاه أى محاولة للتلاعب برفع الأجرة عن التسعيرة المقررة ، مناشدة المواطنين بالابلاغ عن أى شكاوى فى هذا الخصوص من خلال التواصل على رقم 0572264121 والخط الساخن 114 أو إرسال رسالة من خلال تطبيق الواتس أب على الأرقام الآتية 01556681111- 01556682222 أو من خلال الفاكس على رقم 0572222171 .

وفى سياق متصل، كلفت "المحافظ" الجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، ووضع حلول فورية لأى شكاوى فى هذا الخصوص.