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محافظ دمياط تعتمد تعريفة الأجرة الجديدة.. تعرف عليها

الخميس، 04 مايو 2023 10:52 ص
محافظ دمياط تعتمد تعريفة الأجرة الجديدة.. تعرف عليها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تعريفة الأجرة بعد صدور لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار السولار وذلك فى ضوء زيادة الأسعار  العالمية للمنتجات البترولية .
 
 
واعلنت المحافظ بيان يوضح أسعار  تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة لجميع الخطوط الداخلية و الخارجية لمحافظة دمياط 
 
 
تعريفة الركوب الجديدة بدمياط (1)
تعريفة الركوب الجديدة بدمياط (1)

تعريفة الركوب الجديدة بدمياط (2)
تعريفة الركوب الجديدة بدمياط (2)

تعريفة الركوب الجديدة بدمياط (3)
تعريفة الركوب الجديدة بدمياط (3)

تعريفة الركوب الجديدة بدمياط (4)
تعريفة الركوب الجديدة بدمياط (4)

تعريفة الركوب الجديدة بدمياط (5)
تعريفة الركوب الجديدة بدمياط (5)

تعريفة الركوب الجديدة بدمياط (6)
تعريفة الركوب الجديدة بدمياط (6)

 
 
 


 

 


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