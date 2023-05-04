محافظ بورسعيد يشهد حصاد محصول القمح بأراضى الشرق.. صور

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، موسم حصاد القمح بأراضى منطقة سهل الطينة شرق المحافظة، وذلك بحضور لفيفا من القيادات التنفيذية.
وأوضح محافظ ببورسعيد، أنه توجد متابعات يومية للأراضى الزراعية التى تقوم بحصاد محصول القمح، وكذلك متابعة توريده بالشون والصوامع، مضيفًا أنه يتم زراعة 10 آلاف و138 فدان من المساحة المنزرعة بالمحافظة لمحصول القمح خلال هذا العام.
وأشار إلى أن المساحة المنزرعة زادت عن العام الماضى، حيث كانت 9 آلاف و596 فدانا وزادت إلى 10 آلاف و138 فدانا.
ويعقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعات مع العديد من الجهات المسؤولة عن ملف زيادة الرقعة الزراعية، للعمل بكل الوسائل على زيادتها وزراعة أماكن كثيرة بها بالمحاصيل الاستراتيجية.
حصاد القمح بمحافظة بورسعيد
جانب من حصاد القمح
المحافظ ومدير عام الزراعه
حصاد قمح بورسعيد
محافظ بورسعيد خلال حصاد القمح
القمح شرق بورسعيد
القمح في بورسعيد
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