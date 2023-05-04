سعر التعريفة الجديدة بين بورسعيد والمحافظات..والمحافظ يؤكد: لا زيادة داخليا

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، أنه لا توجد أية زيادة فى تعريفة الركوب الداخلية ببورسعيد لـ"السرفيس" والأجرة، بينما هناك زيادة تتناسب مع قرار زيادة سعر السولار فى تعريفة الركوب بين بورسعيد والمحافظات الأخرى.

وشدد محافظ بورسعيد على شن الأجهزة المعنية حملات مكبرة لمتابعة تنفيذ تسعيرة الركوب، وكذلك توافر المواد البترولية بكميات كافية فى محطات الوقود.

وتابع اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، سير وانتظام العمل بميناء بورسعيد البرى مجمع المواقف، وذلك على إثر زيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر الذي أقره وزير البترول والثروة المعدنية بالقرار رقم 315 لسنة 2023 ، حيث قرر زيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، فيما تستمر أسعار البنزين ثابتة بدون أى تغيير.

وأكد السكرتير العام، أن هناك توجيهات مشددة من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة عدم استغلال المواطنين، لاسيما بعد عدم رفع تسعيرة التنقل لسيارات السيرفيس بالمحافظة، على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة وأرقام الشكاوى.

وأضاف، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سوف تتلقى على مدار 24 ساعة أي شكاوي للمواطنين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها، مؤكدا على إستمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.

وجاءت سعر التعريفة بين بورسعيد والمرج 67 جنيه، بورسعيد والإسماعيلية 26.5 جنيه، بورسعيد والسويس 52 جنيه، بورسعيد والزقازيق 52.5 جنيه، بورسعيد وفاقوس 44 جنيه، بورسعيد والقنطرة غرب 22 جنيه، بورسعيد والمنزلة 24 جنيه، بورسعيد ودمياط 18 جنيه، بورسعيد المنصورة 37 جنيه، بورسعيد والمحلة الكبرى 53.5 جنيه، بورسعيد وطنطا 53.5 جنيه، بورسعيد والإسكندرية 71.5 جنيه.