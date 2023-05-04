محافظ الوادى الجديد يطمئن على مصابى حادث الأتوبيس ويوجه بتوفير الرعاية.. صور

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

أجرى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، زيارة مستشفى الخارجة التخصصى، للاطمئنان على مصابى حادث التصادم الذى وقع مساء أمس، وأسفر عن مصرع 17 راكبًا وإصابة 29 آخرين.

وشدد المحافظ على تقديم العناية الطبية اللازمة لجميع حالات الإصابة الذين تنوعت إصابتهم ما بين جروح وكسور وكدمات، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، موجهًا بتواجد كافة الكوادر الطبية بالتخصصات اللازمة على مدار 24 ساعة لحين تماثل كافة الحالات للشفاء.

كما كلف مديرية التضامن بنقل جثامين المتوفين من خارج المحافظة لمحل إقامتهم، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع المواطنين الذين سارعوا بالتبرع بالدم وتأمين احتياجات مركز الدم لإسعاف المصابين.