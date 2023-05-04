ارتفاع عدد وفيات حادث أتوبيس الوادى الجديد لـ18 شخصا ورفع حالة الطوارئ بمستشفى الخارجة

ارتفع عدد ضحايا حادث أتوبيس الوادي الجديد إلى 18 متوفيًا و23 مصابًا، إثر تصادم مروع بين حافلة ركاب الوادي الجديد، مع شاحنة نقل محملة بالرمل كانت متوقفة على جانب الطريق بالقرب من نقطة الكيلو 60 على طريق "الخارجة - أسيوط" شمال مدينة الخارجة، وعلى الفور جرى الدفع بـ17 سيارة إسعاف لنقل المتوفين والمصابين من موقع الحادث، وجار نقلهم للمستشفيات، ونعى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ضحايا الحادث، ووجه بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات تسليم جثث المتوفين لذويهم، كما ناشد المحافظ المواطنين لمساندة جهود إسعاف المصابين بالحادث، من خلال التبرع بالدم بمركز الدم الإقليمي بمستشفى الخارجة التخصصى.

وقرر اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وقف تحرك سيارات النقل الثقيل على طريق الداخلة / الخارجة / أسيوط من الساعة 8 مساءً حتى 7 صباحًا، وذلك اعتباراً من اليوم الخميس 4 مايو 2023، حفاظًا على أرواح المواطنين، نظراََ لتكرار حوادث الطرق الناتجة عن رعونة بعض سائقى سيارات النقل الثقيل.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز ومسئولى المرور بمتابعة تنفيذ القرار وتكثيف الحملات المرورية للكشف عن تعاطي المخدرات، والتأكد من وجود العلامات التحذيرية والعواكس بالسيارات، والالتزام بالحمولة المقررة وسلامة التراخيص.

ويهيب المحافظ بجميع السائقين توخى الحذر والحيطة والالتزام بالسرعات المقررة، حفاظًا على سلامة الجميع وعدم تكرار مثل هذه الحوادث.