محافظ الغربية يجرى جولة تفقدية بالمواقف لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن انتظام العمل داخل مواقف سيارات الأجرة بقرى ومدن والمحافظة، حيث التزم الجميع بالتعريفة الجديدة التي أعلنتها المحافظة طبقا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

جاء ذلك خلال الجولة الثانية التي قام بها المحافظ لتفقد مواقف سيارات الأجرة بمدن طنطا، المحلة الكبرى وسمنود.

وخلال الجولة جولته التقى محافظ الغربية عدداً من السائقين والمواطنين، واستمع إلى مطالب المواطنين، موجها مدير إدارة المواقف بسرعة التعامل معها، في حين وجه رئيس حي ثان طنطا برفع كفاءة دورات المياه الموجودة بموقف الجلاء.

كما أطمأن محافظ الغربية على توافر الوقود بأنواعه المختلفة وخاصة السولار من خلال تفقده لعدد من محطات الوقود أثناء الجولة، موجهاً مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمتابعة المستمرة لتوافر الوقود والتزام الجميع بالأسعار الجديدة.

يذكر أن محافظ الغربية قد تجول في السابعة من صباح اليوم لتفقد سير العمل داخل المواقف بمدن طنطا، قطور، بسيون وكفر الزيات.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء كمال عبد الله عزت رئيس مركز ومدينة سمنود، اللواء هشام رفعت رئيس حي ثان المحلة والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة.