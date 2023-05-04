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مديرية الطب البيطرى بالغربية تتسلم معدات لتجهيز الوحدات البيطرية

الخميس، 04 مايو 2023 12:23 م
مديرية الطب البيطرى بالغربية تتسلم معدات لتجهيز الوحدات البيطرية جانب من الحدث
الغربية محمد طارق

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تسلمت مديريه الطب البيطري بمحافظة الغربية برئاسة  الدكتور حاتم كمال أنور مدير المديرية، بعض معدات تشغيل الوحدات وشملت "أفران تعقيم ، ترامس حفظ نيتروجين سعه 25- 30 لتر، أجهزة الكشف عن المعادن داخل جسم الحيوان، ماكينات قص شعر الحيوانات".
 
وكانت المديرية سابقا تسلمت العديد من الأثاثات والمعدات والألات ضمت "المكاتب، المقاعد، ثلاجات، مواتير رش، ترابيزات جراحة، أجهزة سونار، مراوح مكتب، الثلاجات، ترولى حامل ادوات ومعدات جراحية وكنب معدني".
 
وأكد مدير المديرية أنه جاري إستكمال توريد المعدات والأجهزة اللازمه لتشغيل الوحدات البيطرية بالمجمعات بعد إفتتاحها رئاسيا ضمن قرى مركز زفتى والمدرج بمبادرة حياة كريمة المرحله الأولى.
 
 



 

 


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