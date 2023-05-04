محافظ الدقهلية يعتمد زيادة تعريفة المواصلات العامة بحد أقصى 10%

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، مساء أمس الأربعاء، زيادة تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة، وتشمل ( سيارات الميكروباص والسرفيس )، عقب قرار زيادة أسعار السولار ليصبح السعر 8,25 جنيه للتر الواحد، مشيراً إلي أن الزيادة لا تشمل سيارات التاكسي .

وأشار " مختار" إلي تثبيت أسعار البنزين بأنواعه ويشمل ( بنزين 95.. 11.50 جنيه للتر - وبنزين 92 .. 10.25جنيه للتر - وبنزين 80 ... 8.75 جنيه للتر )، و كذا تثبيت سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات عند 6000 جنيه / طن ، و تثبيت المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائيه .

وقرر " المحافظ " تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية كافة الجهات المعنية للمرور علي المواقف العمومية والأسواق ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة وضبط الأسواق ، والتصدى لأية محاولات استغلال المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على صالح المواطنين.

كما قرر مختار تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644) مشيرا إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز .

وكلف المحافظ مدير إدارة المواقف بالمحافظة بعمل استيكرات جديدة يتم لصقها على سيارات الميكروباص والسرفيس بقيمة التعريفة الجديدة للأجرة لإعلام المواطنين ووضع بنرات بالاسعار بجميع المواقف على مستوى المحافظة .

جاء ذلك تنفيذاً لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البتروليه بزيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر الواحد ليصبح 8,25 جنيه ، وتنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.