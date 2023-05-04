محافظ الأقصر يتابع العمل فى المواقف بعد تعريفة الركوب الجديدة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، اليوم الخميس، في جولة تفقدية على عدد من مواقف السيارات داخل مدينة الأقصر، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمواقف سيارات الأجرة، لمراقبة الالتزام بالتعريفة الجديدة وخطوط سير السيارات ، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار السولار.

وتفقد محافظ الأقصر مجمع مواقف شرق السكة وكذا موقف "البياضية - ارمنت" ، للوقوف على أعمال التطوير الجارية بهم ، والتأكد من انتظام سير العمل دون وجود عقبات تواجه الركاب والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة المقررة وكذلك الإلتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة.

كما التقى محافظ الأقصر بعدد من سائقي الأجرة واستمع لمقترحاتهم وشكواهم ، حيث اثنى السائقين على أعمال تطوير المواقف وتحويلها لأماكن حضارية تليق بمكانة المدينة العريقة، حيث رافق المحافظ خلال الجولة العميد عمرو حسن رئيس الأدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر.

وخلال الجولة وجه محافظ الأقصر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم ضد أي مخالفة أو زيادة لقيمة التعريفة الجديدة المقررة ، كما وجه ايضا بإزالة اية مخالفات او بائعة جائلين يفترشون خارج الموقف منوها الى ضرورة الالتزام بالأماكن المخصصة للبيع "الباكيات" داخل السوق ، وشدد على اهمية النظافة بشكل دورى .

وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر قد اعتمد قرار لجنة الإشراف علي المواقف الخاص بزيادة تعريفة الركوب بنسبة ١٠%، وتم تكليف الوحدات المحلية بالتنسيق مع ادارة مرور الأقصر ومباحث المرور والادارة العامة للمواقف بالعمل علي الزام السائقين العاملين على الخطوط المختلفة بتعريفة الركوب المقررة واعلانها بمكان واضح بالسيارة وكذلك الالتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة.