اليوم السابع
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الخميس، 04 مايو 2023 05:52 م
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قطع المياه 12 ساعة عن 6 مناطق فى مدينة أسوان غدا

الخميس، 04 مايو 2023 05:02 م
قطع المياه 12 ساعة عن 6 مناطق فى مدينة أسوان غدا قطع المياه - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن قطع مياه الشرب عن 6 مناطق بمدينة أسوان، مساء غد الجمعة، ولمدة 12 ساعة متواصلة بسبب الصيانة.

وذكرت الشركة، فى بيان لها، أنه نظراً للقيام بأعمال إصلاح وصيانة محطة رفع صرف صحى بركة الدماس، الأمر الذى سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن المناطق التالية: المدينة الصناعية القديمة، والمحمودية، وحى خالد بن الوليد، وحى العقاد، وامتداد العقاد، وطريق السادات، وذلك اعتباراً من الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة الموافق 5/5/2023، وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 6/5/2023 .
 
وتهيب الشركة بالمواطنين وجهات الخدمات المعنية بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياة قبل الفترة المحددة.
 
 
 

 


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