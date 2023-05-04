قطع المياه 12 ساعة عن 6 مناطق فى مدينة أسوان غدا

وذكرت الشركة، فى بيان لها، أنه نظراً للقيام بأعمال إصلاح وصيانة محطة رفع صرف صحى بركة الدماس، الأمر الذى سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن المناطق التالية: المدينة الصناعية القديمة، والمحمودية، وحى خالد بن الوليد، وحى العقاد، وامتداد العقاد، وطريق السادات، وذلك اعتباراً من الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة الموافق 5/5/2023، وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 6/5/2023 .

وتهيب الشركة بالمواطنين وجهات الخدمات المعنية بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياة قبل الفترة المحددة.