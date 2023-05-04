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حصول أول محطة مياه شرب بمشروعات "حياة كريمة" بسوهاج على شهادة الأيزو

الخميس، 04 مايو 2023 10:55 ص
حصول أول محطة مياه شرب بمشروعات "حياة كريمة" بسوهاج على شهادة الأيزو العاملون فى المحطة
سوهاج عمرو خلف

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أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب عن حصول 5 محطات مياه شرب للمرة الأولى على شهادة الأيزو iso 45001 - 2018 وهذه المحطات تشمل محطة مياه الأحايوة التى تاتى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وتبلغ طاقتها التصميمية 90 لتر لكل ثانية ومحطة مياه البلينا السطحية التى تبلغ طاقتها التصميمية 68 الف متر مكعب لكل يوم ومحطة مياه المنشاة السطحية التى تبلغ طاقتها التصميمية 34 الف متر مكعب لكل يوم ومحطة مياه المراغة السطحية التى تبلغ طاقتها التصميمية 68 الف متر مكعب لكل يوم ومحطة مياه نيدة السطحية التى تبلغ طاقتها التصميمية 7 آلاف متر مكعب لكل يوم. 
 
وأوضح رئيس مياه سوهاج انه يتم منح الشهادة بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتاكدهم من تطبيق كافة المعايير التى تضمن انتاج مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية لجودة المياه.
 
وأشار اللواء أحمد أبو حساب مستشار الشركة للرقابة والمتابعة والسلامة والصحة المهنية أن تلك الشهادة تستهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة وتطبيق نظام للسلامة والصحة المهنية واستمرار عجلة الإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية وتعزيز وتحسين كفاءة العمل.
 
 

سوهاج

مياه سوهاج

مياه الشرب

الصرف الصحى

الايزو



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