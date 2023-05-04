ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر فى حملات موسعة بالإسكندرية

وشنت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة ولإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة والدكتورة هيام حمدى مفتشة الإدارة بالاشتراك مع حى وسط، حملات تموينية على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط محل بازار بمنطقة باب شرقى لقيامه بحيازة وعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية وتم ضبط وتحريز الأصناف 68 عبوة مشروب غازى منتهى الصلاحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام .

وبناء على تعليمات محمد سعد الله وكيل وزارة التموين التجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة التجارية على الأسواق والمحال حفاظا على المواطنين من الغش التجاري والتدليس، شنت إدارة التجارة الداخلية بالمديرية برئاسة أحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية، حملات على قطاعات تجارية مختلفة أسفرت عن تحرير محضر حيازة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بدائرة قسم المنشية حيث تم ضبط وتحريز 20 علبة سبراى العبوة الواحده 17 ملجم ، 25 علبة ماسك للوجه.