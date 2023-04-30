"تموين الإسكندرية" تضبط بطاقات تموينية لسرقة الحسابات بأحد المخابز البلدية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية ، حملات مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية المدعمة لحماية حقوق المواطنين فى أموال الدعم.

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة و اشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة و الدكتورة هيام حمدى مفتشة الإدارة ،و محمود راشد مفتش الادارة بشن حملات تموينية على نطاق الإدارة و التى أسفرت عن ضبط مخبز بلدى مدعم بحيازته 38 بطاقة تموينية مدعمة بغرض الضرب الوهمى والتربح بطريقة غير مشروعة ، و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

وكانت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة و اشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة و محمود راشد مفتش الادارة ، قد قامت بشن حملات تموينية على نطاق الإدارة و التى أسفرت عن ضبط مخبز بلدى مدعم بحيازته 18 بطاقة تموينية مدعمة بغرض الضرب الوهمى والتربح بطريقة غير مشروعة , و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.