شاهد فرحة أسرة سائق الإسكندرية المقتول على يد آخر بعد حكم الإعدام: أثلج صدورنا

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الله الكيلاني رئيس المحكمة

باحالة أوراق سائق الي فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى في إعدامه، لاتهامه بقتل سائق آخر بسبب أولوية تحميل الركاب والتعدى عليه بسلاح أبيض مطواة وقتله.

وسادت حالة كبيرة من الفرحة على وجوه أسرة السائق المجني عليه، الذى قتله سائق بسبب خلافات التحميل، حيث قال شقيق المجني عليه لـ"اليوم السابع"، الحمد لله والشكر لله، وبنشكر القضاء المصري يحيي العدل، حق حسن شقيقى جاله من اللى قتله "مشيرا" إلى أن شقيقه تم التعدي عليه بعدة طعنات فى الرقبة والصدر، مضيفا أن خلال محاولتى لإنقاذ شقيقى من المجنى عليه قام بطعنى فى الجانب الأيمن لمنعنى من إسعاف شقيقى.

وأشارت شقيقة المجني عليه، أن الحكم اليوم بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي، أثلج صدورنا والقصاص من الجانى عما ارتكب فى حق شقيقي ، وأن شقيقها المجني عليه ،وقت ارتكاب الواقعة ،كان رزق بطفل قبل الحادث بثلاثة أشهر،وحقه ربنا والقضاء رجعوا له وارح قلوبنا جميعا.

تعود احداث القضية المقيدة برقم 25907 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محربك ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة محربك يفيد بمشاجرة بشوراع القسم مما ادي الي وفاته المجني عليه متأثرا بإصابته .

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محربك ، أنة علي اثر خلاف سابق بين المتهم " ت.ج.ال" سائق وبين المجني عليه "ح.م.ز" سائق، وحاول الأهالى فضها اللى أنها تطورت وعلي أثرها قام المتهم بحيازة سلاح أبيض مطواة وتوجه نحو المجني عليه وطعنه بالرقبة والصدر من الجهة اليمني، مما أودت بحياته بسبب أولوية تحميل الركاب بمحل الواقعة، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق، حيث ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمتوفى هى إصابات عبارة عن طعني نافذ حيوي بالجانب الأيمن وجرح طعني نافذ حيوي مقدمة الصدر وتعزي الوفاة إلى الإصابة الطعنية بالعنق والرئة ونزيف دموي غزير بالتجويف الصدري وصدمة نزفية غير مرتجعة وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية، وقررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها بإحالة أوراق أوراق المتهم لفضيلة مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم على المتهم.