روسيا تتوعد بالرد على استهداف الكرملين.. وتؤكد: الاحتفال بعيد النصر قائم

كتبت: نهال أبو السعود

اتهمت روسيا أوكرانيا بالهجوم الذي استهدف الكرملين في العاصمة الروسية موسكو باستخدام طائرتي درون، وتعهدت بالرد في الوقت الذي تراه مناسبا، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

ونفي الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي تورط بلاده في أي محاولة لتهديد حياة الرئيس الروسي أو في الهجوم الذي استهداف مقر الحكم في روسيا، مؤكدا أن قواته تحارب فقط داخل الأراضي الأوكرانية وليس خارجها.

ووفقا للتقرير، أكد المسئولون الروس سلامة الرئيس بوتين، مشيرا إلى تصريحات ديمتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئيس بوتين التي أكد فيها أن الرئيس الروسي لم يكن داخل مبنى الكرملين ساعة وقوع الهجوم.

ووصف بيان صادر عن الكرملين، الهجوم بأنه عمل إرهابي مع سبق الإصرار ومحاولة لاغتيال الرئيس بوتين ، مؤكدا عدم وقوع ضحايا أو خسائر جراء الهجوم، كما أكد البيان أن روسيا تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ كل الإجراءات للرد على هذا الهجوم في التوقيت الذي تراه مناسبا.

الهجوم على الكرملين يأتي قبل أيام قليلة من احتفال روسيا في التاسع من مايو بذكرى عيد النصر وهو ذكرى انتصار القوات السوفيتية على قوات ألمانيا النازية عام 1945، مشيرا إلى أن السلطات الروسية أعلنت قبل أيام قليلة عن إلغاء احتفالات أعياد النصر في عدة مناطق تحسبا لهجمات أوكرانية محتملة، الا أن الكرملين أعلن في أعقاب الهجوم أمس أن احتفالات عيد النصر سوف تقام هذا العام في العاصمة موسكو على الرغم من ذلك الهجوم.