تموين بورسعيد يضبط محطتين لتزويد الوقود أحدهما بمنزل والأخرى بـ سوبر ماركت

بورسعيد - محمد عزام

أعلن محمد عوض مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، عن تحرير محضر لأحد المنازل بقرية الفتح جنوب المحافظة قام صاحبه بوضع طرمبة ضخ بنزين أمامه، وذلك بالقرب من نفق محور 30 يونيو، وبالتفتيش تم ضبط تنكات مدفونة داخل الأرض الزراعية بداخلها كميات كبيرة من المواد البترولية منها نوعيات سولار بكمية تقدر بـ500 لتر، وبنزين 80 بكمية وقدرها 1000 لتر، ويقوم صاحب المنزل بتجميع المواد البترولية والاستيلاء عليها وبيعها لجمهور المستهلكين من خلال طرمبات ضخ متصلة بالتنكات.

وتم التحفظ على الكميات بالمكينات المخالفة بموجب إيصال استلام وتحفظ، وذلك لمخالفة أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بإدارة منشأه صناعية او تجارية بدون ترخيص، والقرار الوزارى رقم 102 لسنة 2011 والخاص بشأن تنظيم تداول المواد البترولية .

وأثناء متابعة الحملة مهام عملها بالمرور على محال السوبر ماركت تبين وجود طرمبة بنزين أخري، داخل أحد المحال التجارية بالكيلو 17 بدائرة الجنوب أيضا، وتم تشميع مسدس ضخ الطرمبة وإيقفها عن العمل بمعرفة المهندسة جيهان شلبى مدير مكتب مصلحة الدمغة والموازين وتحرير محضر تجميع وإستيلاء على كميات من السولار وبنزين 80 وبيعها لجمهور المستهلكين من خلال طرمبة الضخ الموجودة أمام السوبر ماركت بدون ترخيص أو تصريح من الجهات الرسمية وعدم أتخاذ إجراءات الامن والسلامة مخالفا أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بإدارة منشأه صناعية او تجارية بدون ترخيص والقرار الوزارى رقم 102 لسنة 2011 والخاص بشأن تنظيم تداول المواد البترولية.

تم شن حملة إدارة الرقابة التجارية بقيادة محمد إبراهيم مدير إدارة التجارة الداخلية، والذى قام بتشكيل حملة برئاسه أشرف المليجى رئيساً للحملة، وهويدا عبد الرحيم وسحر الجمل كبار مفتشى الرقابة التجارية، بالتنسيق مع المهندسة جيهان شلبى مدير مكتب مصلحة الدمغة والموازين.