اليوم السابع
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فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم لطرح السلع التموينية لأصحاب البطاقات

الخميس، 04 مايو 2023 12:00 م
فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم لطرح السلع التموينية لأصحاب البطاقات وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة اليوم الخميس، لطرح السلع التموينية لأصحاب البطاقات، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة التموينية.
 
كما تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في صرف  الدفعة التاسعة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، ويتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية  تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب أيضا السلع التموينية التي تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين ومستفيدين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.
 
واتخذت الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات، وما يؤكد ذلك نجاح الحكومة فى تفادى أى أزمات تتعلق بنقص فى السلع طوال فترة جائحة كورونا وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، رغم تعرض كبرى الدول لأزمات تتعلق بنقص كبير فى السلع الغذائية، إلا أن الدولة المصرية نجحت فى ظل هذه الظروف الصعبة فى توفير وتأمين احتياطى استراتيجى من كافة السلع الغذائية.

التموين

السلع التموينية المدعمة

السلع الغذائية

المقررات التموينية

أسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية

السلع بالمجمعات الاستهلاكية



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