تعريفة جديدة للمواصلات بالبحر الأحمر بعد رفع سعر السولار.. تعرف عليها

اعتمد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الاحمر التعريفة الجديدة لأجرة الركوب والانتقالات لسيارات السرفيس والنقل الداخلي بمدينة الغردقة وباقي مدن البحر الأحمر، بعد رفع سعر السولار.

وأكد محسن جابر مدير إدارة المواقف بمجلس مدينة الغردقة علي استمرار الحملات من موظفي الوحدة المحلية لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة، وحركة سير السيارات وسماع شكاوى المواطنين إن وجدت.

وأوضح مدير ادارة المواقف بمدينة الغردقة إن الزيادة الجديدة لم تتجاوز 5% من التعريفة القديمة.

وأكد علي ضرورة تعاون المواطنين مع الوحدة المحلية للابلاغ عن اي تجاوزات من السائقين مؤكدًا أنه سيتم تطبيق القانون علي المخالفين فورًا في حال وجود اي مخالفات.

كما أصدر المحافظ توجيهات لرؤساء المدن وإدارة المواقف، في بيان له بالتنسيق مع وحدات ومباحث المرور لإلزام جميع السائقين بالتسعيرة التي تم إقرارها وإعلانها في مكان واضح

كما أكد الالتزام بخطوط السير وعدد الركاب المقررة للسيارة لعدم استغلال المواطنين ووضع اللافتات والملصقات الخاصة بالتعريفة الجديدة بجميع المواقف وعلى واجهة جميع السيارات، مؤكدًا على مديرية التموين ومباحث التموين بتكثيف المرور على محطات البترول لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.