اليوم السابع
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تعرف على أسعار تعريفة الركوب الجديدة فى محافظة الإسماعيلية

الخميس، 04 مايو 2023 11:18 ص
تعرف على أسعار تعريفة الركوب الجديدة فى محافظة الإسماعيلية اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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أعلنت محافظة الإسماعيلية عن تعريفة ركوب السيارات الأجرة "الميكروباص" بين المحافظة والمحافظات المجاورة، وبين المدن وبعضها، وذلك عقب قرار تحريك سعر السولار وزيادته جنيها واحدًا.
 
فيما استقرت اللجنة المشكلة بالمحافظة برئاسة اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، على أسعار تعريفة الركوب الجديدة وهى الإسماعيلية المرج 30 جنيه، الإسماعيلية العاشر من رمضان 16 جنيه، الإسماعيلية المنصورة 47 جنيه، الإسماعيلية بورسعيد 27 جنيه، الإسماعيلية دمياط 41 جنيه، الإسماعيلية السويس 25 جنيه، الإسماعيلية الزقازيق 25 جنيه، الإسماعيلية بلبيس 25 جنيه، الإسماعيلية طنطا 48 جنيه، الإسماعيلية سعود 23 جنيه، الإسماعيلية فاقوس 23 جنيه، الإسماعيلية العريش 52 جنيه، فايد المرج 30 جنيه، الإسماعيلية فايد 11 جنيه، الفردوس سرابيوم 6 جنيه، الفردوس أبو سلطان 9 جنيه، فردوس ابو صوير 6 جنيه، ابو صوير الزقازيق 20 جنيه، الموقف الجديد ابو صوير 6 جنيه، القصاصين المرج 26 جنيه، القصاصين الإسماعيلية 9 جنيه، القصاصين الزقازيق 13 جنيه، القصاصين الصالحية 6 جنيه، القصاصين ابوصوير 6 جنيه، التل الكبير المرج 25 جنيه، التل الكبير الزقازيق 11 جنيه، التل الكبير الإسماعيلية 12 جنيه، القنطرة غرب المرج 37 جنيه، القنطرة غرب سعود 21 جنيه، القنطرة غرب فاقوس 21 جنيه، ابوخليفة القنطرة غرب 5 جنيه، القنطرة غرب العريش 37 جنيه، القنطرة شرق بئر العبد 18 جنيه، الفردوس المستقبل 5 جنيه.
 
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الاسماعيلية

تعريفة الركوب الجديدة

أسعار المواد البترولية

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