اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 مايو 2023 12:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام والجماعى بالقاهرة بالتعريفة الجديدة

الخميس، 04 مايو 2023 11:03 ص
أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام والجماعى بالقاهرة بالتعريفة الجديدة ننشر أسعار تذاكر اتوبيسات النقل العام والجماعى بالقاهرة بعد الزيادة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام الجديدة، والتى زادت بمقدار 50 قرشًا لأغلب الخطوط و1 جنيه لبعض الخطوط المميزة والتى تخدم المناطق البعيدة، وذلك بعد تحريك سعر السولار. 
 
وجاءت زيادة تذكرة ركوب أتوبيسات النقل العام:
اتوبيس عادى حتى 30 كم : 6 جنيه بدلا من 5.5 جنيه. 
اتوبيس عادى حتى 40 كم : 8.5 بدلا من 7.5 جنيه. 
اتوبيس مكيف: 11.5 بدلا من 10.5 جنيه. 
 
تعريفة ركوب خطوط النقل الجماعى:
مينى باص عادى : 6.5 بدلا من 6 جنيه
مينى باص مكيف: 11.5 بدلا من 10.5 جنيه. 
اتوبيس مكيف: 13.5 بدلا من 12.5 جنيه. 
 
وفى السياق شدد اللواء خالد عبد العال على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس ، والمواقف ، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة ، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات، والتعامل مع أى مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.
 
IMG-20230504-WA0064

 


تذكرة الاتوبيس

تعريفة ركوب النقل العام

زيادة تذكرة النقل العام

هيئة النقل العام

تعريفة الركوب

اسعار السولار

ركوب السيرفيس

تعريفة السيرفيس

السولار



الموضوعات المتعلقة

محافظة القاهرة تسترد 121 فدانا من أملاك الدولة بحى التبين.. صور

الثلاثاء، 02 مايو 2023 11:55 ص

محافظة القاهرة تسترد 600 ألف متر أراضى دولة فى الموجة الـ 21.. صور

الثلاثاء، 02 مايو 2023 02:18 م

محافظة القاهرة تشن حملات لرفع الإشغالات من الشوارع.. صور

الأربعاء، 03 مايو 2023 12:06 ص

محافظة القاهرة توجه رسالة للمتقدمين على الوظائف الجديدة.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 03 مايو 2023 12:01 م

محافظ القاهرة يوضح خطوات المشاركة بالدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

الأربعاء، 03 مايو 2023 02:29 م

محافظة القاهرة تعدل تعريفة ركوب سيارات السيرفيس.. تفاصيل

الخميس، 04 مايو 2023 10:42 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة