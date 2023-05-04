اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 مايو 2023 06:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بايدن يتورط فى فضيحة رشى محتملة.. ومجلس النواب الأمريكى يطلب معلومات

الخميس، 04 مايو 2023 05:00 ص
بايدن يتورط فى فضيحة رشى محتملة.. ومجلس النواب الأمريكى يطلب معلومات الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مدعي عام أمريكا ميريك جارلاند ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالى كريستوفر وراى أن مجلس النواب طلب بيانات فيما يتعلق برشوة مزعومة من نائب الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن لشخص أجنبي.

من جهتهما، أعلن السناتور تشارلز غراسلي وعضو الكونغرس جيمس كومر في بيان: "يبدو أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي لديهما معلومات قيّمة ويمكن التحقق منها، ولم يفصحا عنها للشعب الأمريكي. وبالتالي، سيشرع الكونغرس في إجراء مراجعة مستقلة وموضوعية لهذه القضية، بعيدا عن تأثير هذه الإدارات.

وبحسب مؤلفي الوثيقة، كانت لديهم معلومات تحت تصرفهم تفيد بأن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي يمتلكان معلومات حول "مخطّط جنائي مزعوم يتعلق بنائب الرئيس آنذاك" بايدن ومواطن أجنبي، له علاقة بـ "تبادل الأموال مقابل قرارات سياسية".


جو بايدن

امريكا

ميريك جارلاند

كريستوفر وراى

اف بى اى

الحزب الديمقراطى

الحزب الجمهورى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة