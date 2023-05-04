اليوم السابع
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افتتاح مسجد الجفجافة وتوزيع عقود انتفاع تجمع تنموى بوسط سيناء غدا

الخميس، 04 مايو 2023 05:09 م
افتتاح مسجد الجفجافة وتوزيع عقود انتفاع تجمع تنموى بوسط سيناء غدا مسجد الجفجافة
شمال سيناء ـ محمد حسين

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يفتتح اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، غدا الجمعة مسجد الجفجافة بقرية الجفجافة بنطاق مركز الحسنة بوسط سيناء، وقال محافظ شمال سيناء، أنه ستتواصل فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ41 لتحرير سيناء والعيد القومى للمحافظة، بالانتقال لمنطقة وسط سيناء، وافتتاح مسجد الجفجافة.

 

وأضاف محافظ شمال سيناء، أنه ستتضمن فعاليات توزيع عقود التجمع التنموى فى خشم القاد بمركز الحسنة، ومن المقرر أن يشارك فى الفعاليات قيادات الجهاز التنفيذى لمحافظة شمال سيناء، ويستقبلهم رؤساء مدن الحسنة ونخل وقيادات مجتمعية ورموز القبائل بمناطق وسط سيناء ومدراء الإدارات الخدمية.

 

وشهدت شمال سيناء انطلاقة احتفالاتها بذكرى التحرير 25 إبريل الماضى، وتضمنت فعاليات افتتاحات مشروعات جديدة بمدن المحافظة وقراها، وانشطة ترفيهية منوعة، شارك فيها وزراء التنمية المحلية والشباب والرياضة والثقافة والتعليم والتضامن الاجتماعى.

 

تضمنت الاحتفالات انطلاق فعاليات مهرجان سباق الهجن فى عودة لممارسة كافة الأنشطة والفعاليات بشكل طبيعى وبمشاركة هجانة من كل المحافظات، وتسليم 50 قطعة أرض فى تقسيم جنوب الريسة لأهل منطقة ميناء العريش، ووضع حجر أساس وافتتاح مراحل بناء وتطوير مدارس بالعريش والشيخ زويد وبئر العبد، ووحدات صحية ومحطات تحلية مياه بالشيخ زويد، ومشروعات رياضية وثقافية وخدمية منوعة بالعريش، وتنظيم حفل فنى ساهر بحرم جامعة سيناء، وعروض فنية منوعة على مسرح قصر ثقافة العريش.

 

كما نظم أهالى مدينة بئر العبد بشمال سيناء مساء اليوم الثلاثاء احتفال شعبى بالذكرى الـ41 لتحرير سيناء ودحر الإرهاب وعودة الأمن والأمان، أحياه نجوم الفن والشعر بسيناء، وحضره الآلاف من أبناء مدينة بئر العبد وقراها وضيوف من كافة مدن المحافظة والمحافظات المجاورة وسط أجواء من البهجة والسعادة وفى أمان تام.

 


شمال سيناء

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ذكرى تحرير سيناء

العيد القومى للمحافظة

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