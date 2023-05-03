اليوم السابع
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الأربعاء، 03 مايو 2023 05:26 م
أكرم القصاص
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فرحة أطفال شمال سيناء تخطف الأنظار باحتفالات الذكرى الـ 21 لتحريرها

الأربعاء، 03 مايو 2023 04:00 م
فرحة أطفال شمال سيناء تخطف الأنظار باحتفالات الذكرى الـ 21 لتحريرها فرحة
شمال سيناء ـ محمد حسين تصوير: حسين طلال

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خطفت مشاهد ابتسامة أطفال شمال سيناء الأنظار، خلال مشاركتهم بفعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 41 لتحريرها، بالتزامن مع الاحتفالات المتواصلة بدحر الإرهاب وتطهيرها.

ورصدت عدسة "اليوم السابع"، تميز ابتسامات اطفال شمال سيناء بملامحهم الطبيعية خلال مشاركتهم فى الفعاليات بعروض فنية وبملابس تراثية، وخلال مشاركتهم ذويهم فى القرى والمدن بالحضور ضمن المستقبلين للوزراء والضيوف وهم يفتتحون المشروعات الجديدة.

وحرص شباب واطفال شمال سيناء، على الظهور بملابسهم التقليدية التراثية والتمسك بها خلال المشاركة، وظهر تميز وأناقة الأزياء التراثية لأهل سيناء خلال فعاليات الاحتفالات، والتى تنوعت ما بين ملابس مطرزة بالألوان على الثوب والشال الذى ارتدته فتيات صغار وكبار، ويعد الثوب المطرز من أهم مفردات التراث السيناوى والذى تقوم بحياكته السيدات بالإبرة والخيط ويحمل رسوم منوعة والوان تختلف من مكان لمكان.

وحرص الشباب على ارتداء "الجلباب" بألوانه وتصميماته المختلفة، مع غطاء الرأس للأطفال والشباب والذى يوضع على الرأس بألوانه البيضاء والحمراء والوان اخرى بدأ الشباب يستخدمونها، فضلا عن ارتداء العقال والعباءة لشباب وكبار سن وأطفال صغار.

وسادت ملامح الفرحة والبهجة على وجوه أهالى شمال سيناء على امتداد مناطقها بمدينة العريش العاصمة، ومدن بئر العبد والشيخ زويد والتى تشهد ضمن الاحتفالات بذكرى التحرير افتتاح مشروعات خدمية منوعة بينها مدارس ومحطات تحلية مياه، ومعاهد أزهرية ووحدات صحية، ووضع حجر اساس لمشروعات منوعة جديدة.

وكانت المحافظة شهدت احتفالات ذكرى التحرير فى ظل اجواء امنة مستقرة، تضمنت فعالية سباق للهجن شاركت فيه المحافظات، وحضره الآلاف من جمهور وعشاق متابعة السباقات فضلا عن نجوم الفن والرياضة والثقافة وصناع المحتوى، كما شهدت إقامة حفل فنى ساهر على ساحل مدينة العريش، أحياه كل من الفنانين محمد منير، وهيثم نبيل والمنشد محمود التهامى والشاعر هشام الجخ.

وتمتلك شمال سيناء طبيعة خلابة ساحرة تجذب إليها كل من يشاهدها ويستمتع بأجوائها على امتداد مناطقها فى المدن والقرى والشاطئ، فضلا عن تميز الفعاليات التراثية بملامح سيناء الطبيعية وسكانها.

 

ضحكة-ونصر
ضحكة-ونصر

 

فرحة-وامل
فرحة-وامل

 

فرحة
فرحة

 

ملامح-برئية
ملامح-برئية

 

وجه-برئ-وعلم-الوطن
وجه-برئ-وعلم-الوطن

 

وجوه-اطفال-مدينة-الشيخ-زويد
وجوه-اطفال-مدينة-الشيخ-زويد

 

اطفال-شمال-سيناء
اطفال-شمال-سيناء

 

الصغار-يفرحون
الصغار-يفرحون

 

الصغار-يفرحون_1
الصغار-يفرحون_1

 

الكل-بيحب-مصر
الكل-بيحب-مصر

 

الكل-بيفرح
الكل-بيفرح

 

بهجة-فى-كل-مكان
بهجة-فى-كل-مكان

 

تعبيرات-الفرحة
تعبيرات-الفرحة

 

سعاده-بريئة
سعاده-بريئة

 

سعاده-فى-كل-مكان
سعاده-فى-كل-مكان

 


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العريش

الشيخ زويد

وسط سيناء

تحرير سيناء

بئر العبد



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