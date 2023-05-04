اليوم السابع
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إصابة شخصين في حادثى سير بمحافظة قنا

الخميس، 04 مايو 2023 07:45 م
إصابة شخصين في حادثى سير بمحافظة قنا اسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب شخصان، اليوم الخميس، في حاثين متفرقين بمحافظة قنا، وتم نقل المصابين بواسطة سيارتي إسعاف إلى المستشفى، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من مرفق الإسعاف يفيد وقوع حادث سير على كوبري المرور بمركز قفط، جنوب محافظة قنا، ما أسفر عن إصابة شخص، وإخطارًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي عند الكيلو 15، ما أسفر عن إصابة شخص.
 
تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
 
 
 

 


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