محافظ قنا يستقبل رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى لمتابعة توريد محصول القمح

قنا صابر سعيد

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة، وذلك لمتابعة أعمال توريد القمح بالمحافظة وتذليل العقبات التي تواجه المزارعين، بحضور المهندس محمد جيلاني، وكيل وزارة الزراعة والمهندس أيمن محمد كمال، مدير إدارة المحاصيل السكرية بمديرية الزراعة، والمهندس عابدين على محمد، مدير عام إدارة المكافحة، والمهندس أحمد خيرى، مدير عام التعاون الزراعي.

وناقش محافظ قنا أعمال حصاد وتوريد محصول القمح لهذا الموسم، كما استعرض موقف الحقل الإرشادي الذى تم زراعته بقصب السكر باستخدام نظام شتلات الأنسجة و نظام الري بالتنقيط، لزيادة إنتاجية فدان القصب وترشيد مياه الري، والذي حقق نجاحا كبيرا من حيث جودة الانتاج وكميته خلال حصاد موسم القصب العام الحالي.

وقال محافظ قنا، إن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلي أن يوم حصاد محصول القمح هو يوم عيد للمزارع.

وأكد عيسى، على حرص وزارة الزراعة على متابعة توافر الأسمدة المدعمة لتنفيذ البرنامج الصيفى لكافة الأسمدة حتى يتمكن المزارعين من استخدامها في الزراعات الصيفية على ان توزع طبقا للمقررات السمادية المقررة.