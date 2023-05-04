وقال المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية ديمترى بيسكوف - للصحفيين اليوم الخميس - "إن الولايات المتحدة تقف وراء الهجوم على الكرملين واختيار الأهداف لكييف".

وأضاف بيسكوف "أن محاولات كييف وواشنطن إنكار الهجوم على الكرملين مثيرة للضحك، فالولايات المتحدة تقرر مثل هذه الهجمات والأهداف وأوكرانيا تنفذ".

وفي ما يتعلق برد بلاده على هذا الهجوم، قال بيسكوف "لا يمكنني إعطاء تفاصيل الآن، ولكن يمكنني فقط التحدث عن خطوات مدروسة جيدا تلبي مصالح البلاد"، مشيرا إلى أن الهجوم على الكرملين يخضع لتحقيق شامل وفوري من قبيل الإدارات الروسية المعنية.