اليوم السابع
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أكتوبر التحرير 9 جنيهات.. ننشر تعريفة الركوب بخطوط السرفيس الداخلى بالجيزة

الخميس، 04 مايو 2023 02:09 م
أكتوبر التحرير 9 جنيهات.. ننشر تعريفة الركوب بخطوط السرفيس الداخلى بالجيزة تعريفة الركوب الجديدة بخطوط السرفيس الداخلى بالجيزة
كتبت – مرام محمد

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كشفت محافظة الجيزة عن تعريفة خطوط السير لسيارات النقل الجماعى والسرفيس الداخلية والأقاليم الجديدة، وذلك فى ضوء قرار لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية وتحريك أسعار بعض المنتجات اعتبارا من اليوم.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية بيان بتعريفة الركوب الجديدة بالمواقف الداخلية في محافظة الجيزة.

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وشدد محافظ الجيزة على رئيس جهاز السرفيس بالتعاون مع الجهات المعنية ووضع استيكر علي سيارات السرفيس والنقل الجماعي موضح به خط السير وتعريفة الركوب، مشدداً على عدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة وتطبيق القانون على كل سائق مخالف يقوم بزيادة التعريفة واستغلال المواطنين مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل والمواصلات والمواقف ومحطات الوقود بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وكلف المحافظ جهاز السرفيس ومديرية ومباحث التموين بالتنسيق مع إدارة المرور ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى إدارات المواقف بتكثيف الحملات التفتيشية على المواقف ومحطات الوقود بنطاق دائرة المحافظة لمنع استغلال المواطنين ولضبط السائقين المخالفين.


السولار

البنزين

سيارات السرفيس

السرفيس

تعريفة الركوب الجديدة

خطوط السرفيس

الجيزة



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