أسعار الفضة اليوم في مصر بتعاملات الخميس 4 مايو 2023

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الفضة اليوم في البورصة العالمية هبوطا إلي مستويات 25.63 دولار وهو ما ينعكس على سعر الفضة في مصر وسجل سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 25.68 جنيه، وبلغ سعر جرام الفضة البريطانية عيار 95.8 نحو 24.23 جنيه وبلغ سعر الفضة الإسترليني عيار 92.5 يسجل ما قيمته 23.39 جنيه.

السوق المصري يشهد انتشارا كبيرا للفضة 800 والفضة 925، وكافة الأنواع الأخرى متاحة لكن ليس بحجم هذين النوعين، ولا يمكن معرفة مصنعية الفضية لأن كل تاجر وشركة تحدد مصنعية وفق تكاليف التشغيل لديها.

ويقول حسام العجمى رئيس قسم أبحاث السوق في gold Bullion أن الفضة رغم أنها أحيانًا تتداول في نطاق ضيق، إلا أن لديها القدرة على الحفاظ على قيمتها على المدى الطويل لأنها استثمار طويل الأجل، وامتلاك الفضة يمنح محفظتك الاستثمارية تحوطاً ضد تحركات السوق المعاكسة وتنوعًا أيضاً خاصة عندما ينهار سوق الأسهم، ويمكن أن تقلل معظم مدخراتك النقدية من صافي ثروتك لكن تسمح لك الفضة كأصل باسترداد بعض القيمة إذا ما قمت بالإفراط في الاستثمار بالأدوات المالية ذات المخاطر المرتفعة مثل الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة.