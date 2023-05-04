أسعار الذهب اليوم الخميس 4 مايو 2023 فى مصر

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تحرك ملحوظ إلي مستويات 2660 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر وذلك رغم تحرك السعر العالمي للأونصة لمستوي 2034 دولار في التداولات الفورية.



أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 2228 جنيها.

عيار 21 سجل 2660 جنيها.

وعيار 24 سجل 3040 جنيها.

والجنيه الذهب 21280 جنيها.



سوق الذهب العالمي سجلت سجلت أسعار الذهب مستوى تاريخي جديد بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي أمس وتلميحه بتوقف رفع الفائدة بشكل مؤقت، الأمر الذي دفع المعدن النفيس إلى الارتفاع على حساب الدولار وسندات الخزانة ليسجل أعلى مستوى في تاريخ الذهب، وفق جولد بيليون كما سجلت أسعار الذهب الفورية اليوم الخميس أعلى مستوى تاريخي للذهب عند 2080.26 دولار للأونصة، ليتخطى بذلك القمة التي تم تسجيلها في عام 2020 عند 2075 دولار للأونصة، وذلك قبل أن تعود الأسعار إلى التراجع ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2034.40 دولار للأونصة.

وافتتحت التداولات الفورية للذهب جلسة اليوم على فجوة سعرية صاعدة سجلت على إثرها أعلى مستوى قياسي للذهب قبل أن تعود الأسعار سريعاً إلى الهبوط ليشهد انخفاض حالياً بنسبة 0.2%، وذلك بعد أن سجل ارتفاع يوم أمس بنسبة 1.1%، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.

ورفع البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة خلال اجتماعه يوم أمس بمقدار 25 نقطة أساس ليوافق توقعات الأسواق لتصل إلى النطاق بين 5% و 5.25%، لكنه حذف عبارة "يتوقع" أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في الأسعار، واستبدلها بعبارة أنه سيراقب البيانات الواردة لتحديد ما إذا كانت المزيد من الارتفاعات "قد تكون مناسبة".

اعتبرت الأسواق هذا التغير في بيان البنك إشارة إلى توقف مؤقت في دورة رفع أسعار الفائدة التي استمرت منذ العام الماضي رفع خلال البنك أسعار الفائدة في 10 اجتماعات متتالية، وهو الأمر الذي دعم ارتفاع الذهب بشكل كبير منذ كونه يرتبط بعلاقة عكسية مع حركة أسعار الفائدة الأمريكية