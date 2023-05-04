آخر فرصة للتقديم لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة بمحافظة الغربية اليوم

الغربية محمد طارق

تنتهى اليوم الخميس 4 مايو، مهلة التقديم لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة فى محافظة الغربية ، وذلك ضمن مجموعة الوظائف القيادية التى تعلن عنها المحافظة كل فترة.

وأضاف الإعلان أن هذه الوظيفة تقع على قمة وظائف الإدارة العامة للعلاقات العامة، ويختص شاغلها بالتوجيه والإشراف العام على أعمال العلاقات العامة والصحافة والإعلام والعلاقات الخارجية والداخلية، والقيام بالواجبات والمسئوليات طبقا لبطاقة وصف الوظيفة.

والجدير بالذكر أن طلبات التقديم يتم تسليمها مستوفاه باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف والقيادات بمديرية التنظيم والإدارة أمام بوابة استاد طنطا الرياضى يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهرًا.