اليوم السابع
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ولى عهد الكويت يتوجه للأردن لحضور حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله

الأربعاء، 31 مايو 2023 03:21 م
ولى عهد الكويت يتوجه للأردن لحضور حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله ولى العهد الأردنى وخطيبته
الكويت (أ ش أ)

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توجه ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، إلى الأردن لحضور حفل زفاف ولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد فى المملكة الأردنية الهاشمية.

وكان في وداع ولي العهد الكويتي كبار المسؤولين بديوان ولي العهد والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الكويت المستشار رهفاء العوايشة.

وتبدأ احتفالات الأردن الرسمية بزفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والآنسة رجوة خالد السيف اليوم الأربعاء وعلى مدى يومين.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية، يقيم جلالة الملك عبدالله الثاني في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي اليوم مأدبة عشاء بهذه المناسبة يحضرها ما يزيد عن 4 آلاف مدعو من أبناء المجتمع الأردني.

وابتهاجا بهذه المناسبة، يتخلل المأدبة فقرات تبرز تنوع التراث الأردني وأصالته من شعر وغناء وأهازيج.

ويشهد قصر زهران، يوم غد الخميس، مراسم عقد قران ولي العهد والآنسة رجوة، ليتوجه بعدها العروسان إلى قصر الحسينية محاطين بالموكب الأحمر.

ويسلك الموكب عددا من شوارع العاصمة التي زينت بالأعلام، ومظاهر الفرح بهذه المناسبة.

وفي قصر الحسينية، يقيم جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا العبدالله حفل استقبال بمناسبة الزفاف يتبعه مأدبة عشاء رسمية.

وبدأ ضيوف الأردن الوصول إلى العاصمة عمان لحضور احتفالات الاردن، إذ يحضرها قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.

ويحظى حفل الزفاف باهتمام إعلامي كبير محليا وإقليميا ودوليا، وستتولى محطات التلفزة بث الاحتفالات على الهواء مباشرة.

وتشهد محافظات المملكة العديد من الفعاليات احتفاء بمناسبة الزفاف.


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