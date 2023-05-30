شاهد.. طائرات الدرون ترسم التاج الملكى بسماء الأردن احتفالا بزفاف ولى العهد

وكالات

أضاءت مئات طائرات الدرون، محيط مدينة الحسين الرياضية بالعاصمة عمان، احتفالا بزفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، ولى العهد، فى حفل غنائى ضخم أقيم بهذه المناسبة.

وحسب موقع رؤيا، حلقت أسراب طائرات الدرون المكونة من 400 طائرة متطورة لتقدم أداءها لمدة 15 دقيقة كاملة، لترسم ألوان الفرح البديعة بصورة جمالية ومتعة بصرية بانورامية.

وحضر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين، جانبًا من الحفل الجماهيرى الكبير.

وأقيم حفل فى ستاد عمان الدولى فى المدينة الرياضية، احتفاءً بعقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، ولى العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف، بمشاركة ألمع نجوم الوطن العربى، تحت عنوان "نجوم عرب يفرحون بالحسين ورجوة".

ويشارك فى الحفل كل من، الفنان راغب علامة وتامر حسنى وأحمد سعد، وديانا كرزون وزين عوض.

وسيقام حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، ولى العهد، والآنسة رجوة آل سيف فى الأول من يونيو 2023 فى المملكة الأردنية الهاشمية.

وكان الديوان الملكى قد أعلن فى أغسطس الماضى خطوبة ولى العهد الحسين بن عبدالله الثانى على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.