الحفل الذي انتظره الأردنيون منذ الإعلان عن تنظيمه، وحضره رئيس مجلس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة وعدد من الوزراء، أحياه أبرز نجوم الفن العربي لتأكيد التضامن والفرحة العربية بألحان مصرية أردنية لبنانية، حيث أحيا الحفل من مصر الفنان تامر حسنى والذي لقبه منظمو الحفل عند صعوده المسرح بأسطورة العرب، والفنان أحمد سعد، ومن الأردن الفنانة زين عوض والفنانة ديانا كرزون ومن لبنان الفنان راغب علامة.

منذ صباح أمس، اكتظت شوارع العاصمة عمان بالجمهور الأردني والعربي من أجل المشاركة في الحفل للتعبير عن فرحتهم بزفاف ولي العهد ومشاركة العائلة الهاشمية الفرحة التاريخية والتي لم تحدث منذ سنوات طويلة كزواج لولي عهد، فيما انتشرت قوات الأمن في كافة الشوارع المؤدية إلى استاد عمان موجهه الجمهور إلى أماكن الدخول للمدينة الرياضية، في حين تم إدخال الجمهور عند الساعة السابعة بكل سهولة ونظام ويسر.



جهود كبيرة قامت بها هيئة تنشيط السياحة تحت إدارة عبد الرزاق عربيات، منذ الإعلان عن تنظيم هذا الحفل، فيما نفدت بالكامل التذاكر من قبل الجمهور الأردني، بعد ساعات قليلة من طرحها عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، في دلالة على رغبة المواطنين بالمشاركة بالحفل، وهو مؤشر على فرحة الشعب الأردني بالمناسبة السعيدة.



وفي تمام الساعة الثامنة ونصف، بدأت فعاليات الحفل بغناء الفنان تامر حسني، الذي أشعل الأجواء بوصله من أغانيه التي رددها الجمهور الأردني والعربي، فيما أصر على النزول إلى أرض الاستاد والتوجه نحو الجمهور وتحيتهم وتحية الأردن وشعبه.

وخلال فقرة الفنان تامر حسني، قدم الأخير، أغنية كهدية منه شخصيا إلى ولي العهد الأردني والعروس رجوة آل سيف وهي أغنية "نور عيني"، فيما قدم العديد من الأغنيات التي أشعلت المسرح منها "كل مرة"، "يا أنا يا مفيش"، و"عمري ابتدى"، و"هوا دا" وغيرها والتي تفاعل معها الجمهور والذي وجه الشكر للفنان تامر حسني منذ دخوله الاستاد.



وفي نهاية الفقرة، قدم الفنان تامر حسني الشكر للجمهور على تفاعلهم مع أغانيه، موجها التهنئة والمباركات لولي العهد الأردني وعروسه رجوة، بمناسبة قرب الزفاف وللشعب الأردني كافة.



جانب من الحفل



وعقب انتهاء الفنان تامر حسني من فقرته الأغنائية، دخل الفنان أحمد سعد إلى استاد عمان وقدم لفيفا من أغانيه ومنها "سكوت"، و"وسع وسع " و"إيه اليوم الحلو ده" وغيرها والتي تفاعل معها أيضا الجمهور الأردني والعربي، موجها التهنئة للشعب الأردني بمناسبة قرب زفاف ولي العهد.



وما أن انتهى سعد من فقرته، بدأت الفنانة الأردنية زين عوض في تقديم لفيف من أروع أغانيها الأردنية ومنها الأغنية التي قامت بطرحها مؤخرا احتفالا بزفاف ولي العهد حيث أشعلت الجمهور بأغنية "أقبل علينا" التي قدمتها للأمير الحسين بمناسبة زفافه على عروسه رجوة.

وبإطلاله فريدة من نوعها وبفستان بألوان العلم الأردني، قدمت الفنانة زين عوض أغنية "بلدنا غير"، ليتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وكذلك أغنية "عودك رنان" للفنانة فيروز، وغيرها من الأغاني الأردنية والعربية، مقدمة التهنئة للشعب الأردني والعربي بمناسبة قرب زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

ومع استمرار تفاعل الجمهور، والذي لم يتوقف عن الهتاف بشعار "نفرح بالحسين"، أبدعت الفنانة الأردنية ديانا كرزون في حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني باستاد عمان الدولي، حيث قدمت أغنيتها التي أهدتها بمناسبة زفاف ولي العهد وعروسه رجوة ، كما قدمت أغنية "حنا كبار البلد" التي أشعلت الأجواء الجماهير، ولاقت الأغنية تفاعلا واسعا من قبل الجمهور الأردني والعربي المشارك، واختتمت فقرتها بأغنية "ردي شعراتك"، مقدمة الشكر للجمهور والتهنئة للشعب الأردني بمناسبة قرب زفاف الأمير الحسين ورجوة.



وما أن بدأت الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، كان الجمهور الحاضر والذي لم يغادر استاد عمان الدولي، مع مسك الختام، الفنان اللبناني راغب علامة والذي بدأ فقرته الغنائية بأغنيته الخاصة بمناسبة حفل زفاف ولي العهد الأردني والعروس رجوة آل سيف، "نفرح بالحسين"، وهي من كلمات وألحان الشاعر فارس إسكندر وتوزيع فارس مسعد، والتي تركز في مضمونها على العائلة الملكية وتاريخها وفرحة الأردن بزفاف الأمير الحسين ورجوة، فيما استمر الفنان اللبناني في تقديم لفيف من أغانيه القديمة والحديثة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وقام بترددها معه.

أجواء من الفرحة يتخللها مجموعة من الأغاني من الفنانين العرب الذين حرصوا على مشاركة الأردن ملكا وشعبا فرحة زفاف ولي العهد، فيما رسمت طائرات "درون" في سماء ستاد عمان الدولي ألوان الفرح البديعة بصور جمالية وأشكال وكلمات تعبر عن الفرحة بزفاف الأمير الحسين.

وأعرب عدد من الجمهور، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، عن شكرهم للفنانين المصريين والعرب لحضور حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وقالت مواطنة أردنية تدعى جومانا إن الفنان تامر حسني أشعل الاحتفال منذ البداية بمجموعة من الأغاني الجميلة وردور أفعاله مع الجمهور.

وأضافت ، لـ أ ش أ ، أنها حرصت ومعها مجموعة من الأصدقاء على المشاركة في هذه المناسبة الغالية على قلوبهم بزفاف ولي العهد ، مشيرة إلى أن حضور الفن المصري أبو الفنون في مثل هذه المناسبة تأكيدا لعلاقات الود والمحبة بين الشعبين الشقيقين المصري والأردني.

والطالب محمد العضايلة أشار إلى أنه اول مرة يشاهد هذا الحدث التاريخي بزواج ولي العهد، مؤكدا أن الشعب الأردني كله يفرح للحسين، معربا عن أمنيته أن يدوم الله الفرحة والسعادة والأمل والأمن والأمان والاستقرار على الأردن والعالم العربي.



ساعات قليلة وسيكون الأردن وشعبه والعالم العربي على موعد حفل زفاف ملكي رسمي يعد الأول منذ سنوات طويلة، حيث عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الآنسة رجوة خالد السيف الخميس القادم.



وكانت رئاسة الوزراء الأردنية قد أعلنت الخميس القادم إجازة رسمية بمناسبة زفاف ولي العهد ، فيما عممت في وقت سابق على الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بتأجيل أية فعاليات احتفالية من المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 مايو إلى 1 يونيو المقبل وذلك بهدف تركيز جميع الجهود الرسمية على هذه المناسبة "العزيزة على قلوب الأردنيين جميعا" وإظهارها بالمظهر الذي يليق بها.